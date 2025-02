Piacvezető pozícióba repítette a Dunát a Csináljuk a fesztivált!

Látványos produkciók, örök dallamok és egy országot összekapcsoló pillanatok – a Csináljuk a fesztivált! újra bebizonyította, hogy a magyar közönség töretlen lelkesedéssel fordul a minőségi szórakoztatás felé. A február 1-jei finálé piacvezető pozíciót hozott a Dunának: az adás mintegy 940 ezer emberhez jutott el. A műsor nemcsak a képernyők előtt, hanem online is jelentős érdeklődésre talált.

A Csináljuk a fesztivált! című zenés show-műsor döntője kiemelkedő eredménnyel zárult. A február 1-jei finálé műsorideje alatt a csatorna piacvezető pozíciót ért el a televíziós nézettségben. A Nielsen közönségmérés adatai szerint a műsor átlagos nézőszáma meghaladta a félmilliót, több mint 13 százalékos közönségaránnyal. A döntő adása közel 940 ezer nézőt ért el, tovább erősítve a Duna vezető szerepét a szombat esti idősávban.

A teljes évadban (2024. december 7.–2025. február 1.) a Csináljuk a fesztivált! stabilan magas nézőszámokat hozott: átlagosan több mint 900 ezres közönség kapcsolódott be az adásokba. Ez az eredmény bizonyítja, hogy a zenés show-műsor a Duna egyik legnépszerűbb műsorává vált, hétről hétre jelentős közönséget megszólítva. Az évad szilveszteri adása érte el a legnagyobb közönséget, ekkor egymillió-száznegyvenezernél is többen kapcsolódtak be a fergeteges évzáró show-ba.

A Duna vezető közszolgálati televízióadóként szórakoztató és értékteremtő tartalmaival továbbra is kiemelkedő helyet foglal el a hazai televíziós piacon. A nézők folyamatos érdeklődése megerősítik a csatorna elkötelezettségét a minőségi szórakoztatás iránt.

A Médiaklikk platformján is nagy volt az érdeklődés: a döntőt élőben online közel 5,5 ezer néző követte. Valamennyi produkció és a teljes döntő újranézhető a Médiaklikken és az MTVA hivatalos YouTube-csatornáján.

A Csináljuk a fesztivált! hamarosan újra visszatér a képernyőre: az előző, harmadik évad adásait február 14-től, péntek esténként láthatják újra a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTI/Balogh Zoltán