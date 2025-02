Békefi Vikiék már tervezik a családbővítést

Tavalyelőtt júniusban született meg a Csináljuk a fesztivált! színpadáról is ismert zenész házaspár, Békefi Viki és Feng Ya Ou kislánya, Mei Liza. Az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorának vendégeként Békefi Viki azt is elárulta, szeretnének kistestvért is, ha minden jól alakul, akár már jövőre bővülhet családjuk.

Nagy családban nőtt fel Békefi Viki, négyen vannak testvérek, és 2023-ban született kislánya az ő ágáról már a tizedik unoka a sorban. Férjével, Feng Ya Ouval tervezik, hogy Mei Lizának is legyen testvére. „Sokat beszélünk róla. Most éppen építkezünk, de úgy tervezzük, hogy jövőre belevágnánk a családbővítésbe. A kistestvért már az új házban szeretnénk köszönteni” – mondta az énekes az Esti Kornél című műsorban. Az M2 Petőfi TV vendégeként boldogan számolt be a nézőknek családi életükről: kislányuk már szalad, rövid mondatokkal kommunikál, és egyre többször mutatkozik meg humorérzéke. Születése után pár hónappal Békefi Viki vissza is tudott térni munkáihoz, az otthoni stúdiózáshoz, valamint szinkronmunkáihoz. Törekszik arra, hogy minél többet legyenek együtt, mivel a kislány remekül alkalmazkodik, sok helyre tudja magával vinni, és természetesen férje és édesanyja is sokat segít neki. „Hosszabb időre nem vagyok távol tőle, úgy alakítom a programom, hogy ha lehet, együtt legyünk. Nem minden munkámhoz tértem még vissza, mert a kislányom a legfontosabb. A lehető legtöbb időt szeretném vele tölteni, mert ezek a pillanatok egyszeriek.” A teljes beszélgetés újranézhető az Esti Kornél Médiaklikk-oldalán. Esti Kornél – hétköznap 20:55-től az M2 Petőfi TV műsorán. Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga