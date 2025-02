„Én nem alkudtam meg!” – Békés Itala életének utolsó interjúja a Dankó Rádióban

Békés Itala Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőre emlékezik február 3-tól egész héten át minden este a magyar zene rádiója. A művésznő nemcsak családi és magánéletéről mesél, de színészi pályájának eddig nem hallott titkait is feltárja a Dankó Rádió hallgatóinak.

A 97 éves korában, 2025. január 13-án elhunyt Békés Itala a közmédia képernyőjén is rendszeresen látható volt: szerepelt többi között az Abigél és az Ők tudják, mi a szerelem című filmekben, valamint a Linda tévéfilm-sorozatban is. Nemrégiben adott interjút a Dankó Rádió szerkesztő-műsorvezetőjének, Czikora Lászlónak, amelyben egy különleges és nagyszerű életút elevenedik meg. A tartalmas beszélgetés először kerül adásba.

A színművész mesél családja szegényes körülményeiről és ikertestvérével való különleges kapcsolatáról. Beszél a színitanodai felvételijének meglepő történéséről és tanárairól, akik sokat segítettek neki a pálya elején. Elmondja, miért akarták elküldeni a főiskoláról és kiderül, miért játszott olyan sokszor férfi szerepeket, például a Pál utcai fiúkban Nemecsek Ernőt.

Érdekfeszítő történetként tárul a hallgatók elé az az időszaka, amikor pantomim előadással járta be a világot és aratott osztatlan sikert mindenhol, azok után, hogy Magyarországon először mutatott be ilyen számot. Továbbá arról is elmondja a véleményét, hogy van-e lehetősége egy színésznek ellentmondania a rendezőnek: „Én nem igen alkudtam meg. Megpróbáltam először megcsinálni azt, amit mond, de ha láttam, hogy nincs igaza, megformáztam a szerepet otthon, máshogyan és a főpróbán becsempésztem az előadásba, a végén pedig megdicsért.”

Békés Itala utolsó rádióinterjúja február 3. és 9. között 18 órától halható a Dankó Rádió Túl az Óperencián című műsorában.

Kiemelt kép: Békés Itala. (Fotó: MTVA / Zih Zsolt)