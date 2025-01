Tóth Vera: Sokszor hasonlítottak Cserháti Zsuzsához

Cserháti Zsuzsa Árva fiú című lírai klasszikusával áll Tóth Vera a Csináljuk a fesztivált! színpadára a műsor szombat esti döntőjében. Az énekes a Család-barát magazin vendégeként jegyezte meg, hogy sokszor hasonlították már az eMeRTon-díjas művészhez, ő pedig alaposan beleásta magát az előadó életébe. Versenydaláról érdekességeket is megosztott a Duna délelőtti műsorában.

Tíz sláger verseng a Csináljuk a fesztivált! szombat esti döntőjében a Dunán, köztük ismét felcsendül az Árva fiú Tóth Vera előadásában. Cserháti Zsuzsa dala és teljes életműve nagyon közel áll az énekes szívéhez. „Sokszor hasonlítottak hozzá, hiszen amikor megjelentem a szakmában duci kislány voltam, aki Cserháti-dalokat énekelt. Beleástam magam az életébe” – árulta el Tóth Vera a Család-barát stúdiójában.

Cserháti Zsuzsát fantasztikus énekesnek tartja, aki szenvedéllyel adta elő a dalokat, és tehetsége megkérdőjelezhetetlen. Szorongó, ám modern és határozott nő volt: akkoriban nem szokványos módon ő dolgozott, amíg férje otthon volt a gyermekükkel. „Egy pici szorongás minden művészben van, de neki ez a hangjában is megjelent. Az Árva fiúban is tetten érhető ez. Ég és föld, ahogy fiatalon és idősebb korában adta elő a dalt” – mondta Tóth Vera, hozzátéve, amikor Cserháti Zsuzsa slágert énekel, mindez a tudás és érzés ott munkál benne. Úgy gondolja, nagy felelősség az 55 évesen elhunyt előadóművész Árva fiú című lírai klasszikusának hátterében húzódó mély érzelmeket hitelesen átadni, hiszen Cserháti Zsuzsa és a szerzemény ihletője, Szécsi Pál között szoros barátság húzódott.

Nemcsak Cserháti Zsuzsa, hanem a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja, Janza Kata munkássága is fontos szerepet tölt be Tóth Vera életében. Musical stúdiókban tanult, és mérvadó darab volt számára az Elisabeth Janza Kata előadásában, sőt vizsgafeladata is az volt, hogy ezt énekelje tőle. „16 évesen az volt az álmom, hogy találkozzak vele, valamint a nagy operett- és musical sztárokkal. Most pedig már olyan kapcsolat és szeretet van köztünk, ami felülmúlja gyerekkori álmaimat” – vallotta be az énekes.

Kiemelt kép: Tóth Vera (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)