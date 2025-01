Gubik Petra: Egy rosszul megfogalmazott kritika egy előadó karrierjébe kerülhet

Korábban versenyzőként, majd fellépőként állt A Dal színpadán, idén azonban teljesen új szerepben mutatkozik be: Gubik Petra zsűritagként csatlakozik a Duna dalválasztójához. A fiatal tehetség izgatottan várja a február 15-i első adást, és a Kossuth Rádió vendégeként arról is beszélt, hogy bár megtiszteltetésként éli meg az új kihívást, felelősségként is tekint rá.

„Hosszas mérlegelés után döntöttem úgy, hogy vállalom ezt a szerepet" – kezdte Gubik Petra a Kossuth Rádió Kalendárium című műsorában adott interjújában. „Ez egy nagyon izgalmas feladat, amiből sokat lehet tanulni és tapasztalni, ugyanakkor nagy felelősséggel is jár a zsűrizés. Egy rosszul megfogalmazott kritika egy előadó karrierjébe kerülhet" – hangsúlyozta a Junior Prima és Petőfi Zenei Díjas előadóművész, aki saját tapasztalatból tudja, milyen érzés az izgatottság tetőfokán színpadra állni egy egész ország előtt, ezért támogató és építő kritikákat szeretne átadni a versenyzőknek. A Dal különleges helyet foglal el Gubik Petra szívében. Szerinte ez a műsor egyedülálló abban, hogy széles műfaji palettát vonultat fel, és a kezdőktől a tapasztalt előadókig bárki esélyt kaphat egy új dal bemutatására. „Ahogyan a színpadon, úgy a zsűriben is eltérő művészeti látásmódok találkoznak majd. Úgy érzem, jól kiegészítjük egymás gondolatait. Sokat jelent nekem, hogy az előkészületek során elfogadtak engem, mint a csapat legfiatalabb tagját" – tette hozzá A Dal 2025 újdonsült zsűritagja, aki februáról csatlakozik Szandihoz, Ferenczi Györgyhöz és Németh Alajos Lojzihoz. A Dal 2025 – február 15-től 19:35-kor a Dunán. Fotó: MTVA/Madaras-Czinszky Andrea