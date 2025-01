Exkluzív interjú ifj. Fekete Istvánnal: édesapja még halála előtt megismerte írói munkásságát

Édesapja születésének 125. évfordulója kapcsán a Kossuth Rádiónak adott exkluzív interjút ifj. Fekete István. A 93 éves Chicagóban élő író 35 évesen kezdett alkotni. Kezdeti novellái közül néhányat hazaküldött apjának, aki ezeket megismerve úgy érezte, fia megtalálta önmagát. Fekete István nem sokkal halála előtt is fia írását hallgatta, felesége felolvasásában.

„Gyerekkorom óta bálványként tekintettem édesapámra, akiknél őszintébb, melegszívűbb embert nem ismertem” – vallotta be ifj. Fekete István a Kossuth Rádió Felfedező – nyelvről, irodalomról, zenéről műsorának adott interjújában, amelyben Fekete István írói nagysága előtt tisztelegtek születésének 125. évfordulója kapcsán.

A Chicagóban élő, szintén író ifj. Fekete István 1956-ban, a forradalom után hagyta el Magyarországot. „24 éves voltam 1956-ban, nem éreztem nagy áldozatnak kockáztatni az életemet azért, hogy jobb, szebb, szabadabb országa legyen a magyaroknak. De mivel fegyverrel vettem részt a harcokban, egészségvédelmi okokból jobbnak láttam, ha távozom. Csak pár évre akartam elmenni” – mesélte az interjúban. Először Montrealba ment, majd barátai hívására költözött Chicagóba, ahol azóta is él.

Szülei nehezen birkóztak meg azzal, hogy ő és nővére is külföldre költözött.

„Nagy veszteség volt ez nekik. Nekem is két gyermekem van, egy fiam és egy lányom, átérzem, hogy nem lehetett könnyű nekik idősebb korukra így elveszíteni két gyereket”. Külföldről először 1966-ban látogatott haza, majd ez után minden évben jött, utoljára 1969-ben.

Úgy, mint édesapja, ő is 35 évesen kezdett el írni. Egy chicagói helyi lap tulajdonosa látta, hogy ifj. Fekete István minden magyar rendezvényen ott van, és egy alkalommal, amikor betegség miatt ki kellett hagynia egy alkalmat, megkérte őt, hogy írjon helyette. A bemutatkozó írás olyan jól sikerült, hogy folytathatta a munkát: eleinte krokikat, aktuális témákkal foglalkozó rövid, humoros írásokat, majd novellákat is elkezdett írni. Irodalmi munkásságát édesapja is megismerte még halála előtt. „Pár krokimat elküldtem. Édesanyám írta, hogy azon a napon, amikor felolvasott két novellát, az apámnak folytak a könnyei, úgy nevetett. Beszámolt arról is, hogy azt mondta, úgy látja, megtaláltam önmagamat. Három óra múlva halott volt” – emlékezett vissza, mi volt az egyetlen visszajelzése imádott, 1970-ben elhunyt édesapjától írásaival kapcsolatban.

Nemcsak az a közös kettőjükben, hogy hasonló korban „kapta el őket a grafománia”, hanem az írás könnyedsége is.

Fekete István naponta 20-25 oldalt írt kézzel, ezt a gyorsaságot is örökölte tőle.

Attól azonban tartózkodik, hogy tehetségét egy szinten emlegessék édesapjáéval. Egyszer valaki Magyarországról azt mondta egy írására, hogy jobb, mint az apjáé, ám ő ezt visszautasította, mert úgy érzi, emberként és íróként sem érhet a nyomába. „Felsőfokon tiszteltem az apámat, mert csak felsőbbrendű dolgokat láttam tőle egész életében” – zárta az interjút ifj. Fekete István.

A teljes beszélgetés újrahallgatható a Felfedező – nyelvről, irodalomról, zenéről című műsor Médiaklikk-oldalán.

Fotó: Fekete István író otthonában feleségével, MTI Fotó/Patkó Klári