Kaszás Attila segített volna felkészülni Palcsó Tamásnak a színművészeti felvételire

Az első akkordokat a gitáron édesapja tanította meg Palcsó Tamásnak, majd énekesi tehetségét első gitártanára fedezte fel. Később színészi feladat is megtalálta, amely kapcsán megfordult az énekes fejében, hogy ebbe az irányba folytatja karrierjét. A felkészülésben a tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt Kaszás Attila színművész is segítette volna – árulta el Palcsó Tamás a Dankó Rádióban.

A Jó pihenést! című hétvégi magazinműsorban volt Nádas György szerkesztő-műsorvezető vendége Palcsó Tamás. Az énekes, előadóművész eredetileg repülőgép-műszerésznek tanult a középiskolában, később mégis a zenei pályát választotta.

Önálló indíttatásból kezdett el gitározni: gyerekkorában édesapját kérte, tanítsa meg számára az alapokat, majd gitártanárhoz kezdett járni, aki énekesi tehetségét is felfedezte. Miután 2004-ben egy tehetségkutató versenyzőjeként megismerte a hangját az ország, színpadi szerepek is megtalálták. 2006-ban felkérték az 56 csepp vér című rockmusical egyik szerepére, amelyből később film is készült. E feladat kapcsán ismerkedett meg Kaszás Attilával.

„Sokat segített nekem, jó kapcsolatba kerültünk. Komolyan elgondolkoztam azon, hogy felvételizek a színművészetire. Ekkor érettségi után voltam és megvolt a lehetőségem, hogy ilyen formán folytatom a színpaddal kapcsolatos pályámat. Kikértem Kaszás Attila véleményét, hogy szerinte lenne-e helyem, tehetségem a színjátszás területén, és kértem, segítsen felkészülni a felvételire. Azt mondta, hogy nagyon szívesen, ám sajnos megtörtént a tragédia, elhunyt és ez annyira megtörte a lendületemet, hogy nem is jelentkeztem a színművészetire”

– idézte fel a beszélgetés során Palcsó Tamás a csaknem húsz éves történetet. Kaszás Attila 2007 márciusában mindössze 47 évesen hunyt el, tragikus hirtelenséggel, az 56 csepp vér című film 2007-es bemutatója már a halála után volt.

