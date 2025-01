Újabb ikonikus művész kaphatja meg a Petőfi Zenei Díj Életműdíjat

Idén is nagyszabású gálaműsorral ünnepli a közmédia a Petőfi Zenei Díj Életműdíjasát. A 2016-ban alapított rangos könnyűzenei elismerést évről évre olyan művésznek ítélik oda, aki maradandó alkotásaival évtizedek óta gazdagítja a magyar kultúrát és hozzájárul az összetartozás érzésének erősítéséhez. A 2025-ös díjazottat január 31-én jelentik be, februárban pedig gála keretében adják át az elismerést a hazai könnyűzene egyik kiválóságának.

Kilencedik alkalommal adják át a hazai könnyűzene egyik legrangosabb díját. Először Bereményi Géza vehette át a Petőfi Zenei Díj Életműdíjat 2016-ban. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-, József Attila- és Balázs Béla-díjas író, dalszöveg- és forgatókönyvíró, filmrendező műveinek ereje máig nagy hatást gyakorol valamennyi generációra.

A következő évben egy másik legenda, Demjén Ferenc Kossuth-díjas énekes, dalszövegíró és basszusgitáros kapta az elismerést több évtizedes életművéért. Az előadóművész slágerei generációkat kötnek össze és a házibulik elmaradhatatlan darabjai. 2018-ban a hazai könnyűzenei élet ikonikus gitárosa, Tátrai Tibor vehette át a díjat.

Fél évszázados pályája során számos zenei formáció gitárosa volt, a magyar rockzene szinte összes meghatározó alakjával alkotott. Nagy Feró Kossuth-díjas énekes, színész, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere, a Petőfi Rádió műsorvezetője az 1970-es évek óta a magyar könnyűzene megkerülhetetlen alakja. A rockzene álló csillagát 2019-ben ismerték el az Életműdíjjal.

Horváth Károly Charlie első alkalommal vehette át televíziós műsor keretében a díjat. A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével elismert, Liszt Ferenc- és eMeRTon-díjas előadóművész több mint fél évszázada áll színpadon, 77. születésnapját telt házas Aréna koncerttel ünnepelte. A Nézz az ég felé című dala az évszázad slágere lett a Csináljuk a fesztivált! 3. évadában.

A következő évben Szakcsi Lakatos Béla a szintén Életműdíjas Tátrai Tibortól vette át az elismerést a Petőfi Zenei Díjátadó Gálán. Egy ötvenéves barátság megható és maradandó emlékét őrzi a műsor, hiszen a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, zeneszerző, érdemes művész 2022-ben elhunyt. A hazai jazz meghatározó alakjának nevét viseli a közmédia online jazzrádiója, a Szakcsi Rádió.

Adamis Annának rendhagyó formában, Életmű Gála keretében adta át a közmédia a Petőfi Zenei Díj Életműdíjat 2023-ban. A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett, Kossuth-díjas dalszövegíró, költő évtizedek óta meghatározó alakja a hazai könnyűzenei életnek. A beatkorszak legendás dalszövegírója tiszteletére készült nagyszabású produkcióban hazánk több tucat sztárelőadója működött közre.

A Petőfi Zenei Díj – Életmű Gála rangos nemzetközi elismerésben is részesült, a „Heart of Europe” Nemzetközi Televíziós Fesztiválon a szórakoztató kategória győztese lett. 2024-ben Földes László Hobót díjazták. A Kossuth-díjas bluesénekes, dalszerző, előadóművész, a Hobo Blues Band alapítója különféle műfajokban alkotott maradandót, beleértve a blues-, a rock- és a folkzenét. Irodalmi és színművészeti tevékenysége is jelentős: gazdag életművét könyvek, film- és színházi szerepek, valamint önálló estek teszik teljessé. Egyedi hangjával és szövegeivel az autentikus, őszinte zenei kifejezésmód megtestesítője. A művész idén ünnepli 80. születésnapját, és példaértékű módon, töretlen szenvedéllyel alkot, februárban jubileumi Aréna koncertre készül.

Január 31-én kiderül, hogy 2025-ben kinek ítélték oda a rangos díjat. Februárban pedig ismét gálaműsorban adják át az életműdíjat a hazai könnyűzene egyik kiválóságának.

Kiemelt kép: Földes László Hobo előadóművész (k), miután átvette a Petőfi Zenei Díj Életműdíjat a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap óbudai stúdiójában 2024. január 31-én. A háttérben színházi pályatársai (Fotó: MTI/Kovács Tamás)