Deák Bill Gyula bakancslistás álmáról mesélt

Az Artisjus-díjjal is kitüntetett Deák Bill Gyula a Duna Családi kör című műsorának vendégeként osztotta meg utazási élményeit: Európa számos gyönyörű pontján megfordult már, de egy álom úti célja még hátra van. A bluesénekes boldog lenne, ha egy nap eljuthatna az Egyesült Államokba.

A magyar blues királya, Deák Bill Gyula még sosem járt a hazánkban általa képviselt zenei műfaj szülőföldjén. Már évtizedek óta szeretne ellátogatni a tengeren túlra, hogy személyesen is megtapasztalja, milyen az élet a blues „bölcsőjében”.

„Mindig is szerettem volna eljutni Amerikába, de eddig nem jött össze. Voltak, vannak ott barátaim – mint például John Mayall, Coco Montoya vagy éppen Walter Trout, aki meg is hívott magához. Ez a nagy utazás azonban továbbra is várat magára” – mondta el őszintén a énekes.

Az előadó hozzátette, most különösen nem lenne alkalmas az időpont, hiszen jelenleg borzalmas tűzvész pusztít Los Angelesben, ahol egyébként több zenei legenda is él.

„Ez egy szomorú és tragikus időszak, nemcsak az ott élők, hanem az egész világ számára” – tette hozzá. Deák Bill Gyula együttérzését fejezte ki az áldozatok iránt, akiknek az életét és otthonát a természeti csapás sújtja.

Bár az amerikai álom egyelőre várat magára, Deák Bill Gyula számára továbbra is a zene áll a középpontban. A legendás István, a király rockopera Tordája nemcsak a múltjáról és terveiről mesélt, hanem arról is, hogy mennyire fontos számára a rajongói szeretete.

„Amíg van erőm és ihletésem, addig zenélni fogok, hiszen ez az életem” – hangsúlyozta a 2025-ös koncertjeire készülő blueslegenda.

A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:45-től és 15:15-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA