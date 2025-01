A lehetőségek estéje csütörtökön a közmédiában

A Ferencváros az Európa Liga egyenes kiesés szakasza, a férfi kézilabda-válogatott világbajnoki negyeddöntője felé tehet nagy lépést január 23-án, csütörtökön.

Fantasztikus játékkal jutott a magyar válogatott a horvát–dán–norvég közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság középdöntőjébe, ahol a kedden este a franciáktól elszenvedett vereség után van még esély a javításra, hiszen további két ellenfél vár a magyar kézilabdásokra: csütörtökön Ausztria, míg szombaton Katar együttesével szemben vívhatja ki a továbbjutást. A csütörtökön 20:30-kor kezdődő Magyarország – Ausztria mérkőzést a Duna World közvetíti élőben, míg a szombaton, a középdöntő utolsó összecsapását 18 órától láthatják az M4 Sporton.

Nemcsak a kézilabdázók, de a Ferencváros labdarúgócsapata is számít a szurkolók ösztönzésére csütörtökön este. A Fradi az Európa-ligában lép pályára a frankfurti Deutche Bank Parkban az Eintracht Frankfurt ellen.

A 21 órakor kezdődő mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport, Hajdú B. István kommentálásával. Bogdán Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott és a Ferencváros korábbi kapusa lesz a kinti szakértő, Molnár Mátyás pedig közvetlenül a pálya széléről tudósít majd. A szurkolókat este 8 órától felvezető műsor várja mindkét csatornán.

A közvetítések akár párhuzamosan is nézhetők, hiszen az m4sport.hu felületén előfizetés nélkül is követhetik mindkét összecsapást, továbbá hallhatják élőben a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban is, valamint a Nemzeti Sport Online felületén percről percre. Az UEFA Európa-liga mérkőzésen Katona László kommentátort hallhatják, Bene Ferenc edző és Wukovics László válogatott labdarúgó lesznek a szakértők. A kézilabda vb-ről Bera Emese és Cseszregi Balázs számol be, Marosán György a Kossuth Rádió és Nemzeti Sportrádió állandó kézilabda szakértőjének segítségével.

Január 23., csütörtök

20:00, M4 Sport, m4sport.hu:

Eintracht Frankfurt–Ferencvárosi TC UEFA Európa-liga-mérkőzés

20:00, Duna World, m4sport.hu:

Magyarország–Ausztria IHF férfi kézilabda-világbajnokság, középdöntő-mérkőzés.

