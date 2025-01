Gálaesttel ünnepel a magyar kultúra napján a Magyar Művészeti Akadémia

Gálaesttel, valamint a nyomtatott könyv jövőjét boncolgató tudományos konferenciával tiszteleg a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) a magyar kultúra napja előtt – jelentette be Turi Attila, a szervezet elnöke azon a sajtótájékoztatón, amelyen az MMA idei terveiről számolt be.

Az MMA által a magyar kultúra napja alkalmából megrendezendő gálaesten, melyet félszáz művész, köztük hat akadémikus közreműködésével mutatnak be holnap a Pesti Vigadóban, a szervezet elnökségének elismerő okleveleit is átadják. Turi Attila, az MMA elnöke mai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a kitüntetést a „kiemelkedően magas színvonalú művészi tevékenység elismeréseként, a művészeti értékek közvetítésében és közkinccsé tételében, különösen a fiatalok támogatásában játszott meghatározó társadalmi szerepért vehetik majd át a díjazottak”.

Turi Attila az MMA holnapi programjai közül kiemelte az ugyancsak a Pesti Vigadóban megrendezendő, Mi lesz veled, nyomtatott könyv? című konferenciát, amely a kortárs magyar olvasói szokásokat járja körbe, bemutatva Gutenberg-galaxissal szembeni igények változásait is. A konferencia résztvevői éppen ezért a könyvpiac jövőbeli lehetőségeit, a fejlődés lehetséges útvonalait is górcső alá veszik.

A nap harmadik programjaként említette az MMA elnöke a Jövő építészete című vitaestsorozat következő programját, melyet a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ első kiállítóhelyeként is szolgáló Walter Rózsi-villában tartanak meg. Az esten Salamin Ferenc, az MMA építőművészeti tagozatának vezetője, Martinkó József, az Octogon magazin főszerkesztője, Dósa Papp Tamás építész és Schreck Ákos, az MMA Művészeti Ösztöndíjprogramjának alumni ösztöndíjas művésze vitatja meg, hogy a mai magyar építészek miként viszonyulnak Makovecz Imre örökségéhez, mennyire ismerik és értik az organikus iskola eszközeit és szimbolikáját, és hogyan alkalmazzák azokat a kortárs építészetben. Elhangzott: az építészeti vitaestsorozat idén öt alkalommal jelentkezik majd, kettő tavasszal, kettő pedig ősszel lesz.

Kiss János, az MMA alelnöke ezt követően elmondta: 2022. október 12-i közgyűlésükön döntöttek arról, hogy hazánkban hét regionális munkacsoportot hoznak létre. A művészeti akadémia akkori elnöke, Vashegyi György együttműködési megállapodást kötött a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA), hogy a tudós társaság öt vidéki központjában a művészeti akadémia is helyet kapjon. Ennek megfelelően Veszprémben, Pécsett, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon az MTA épületében berendezett irodából segítik és támogatják a régió művészeti életét. Az MMA Győrben és Veszprémben azonban saját irodát létesített. Kiss János hangsúlyozta: az elmúlt három évben a magyar ajkú művészek összefogtak, hogy a magyar kultúra fejlődését segítő munkájukat Erdélyben is megkezdhessék. Ennek érdekében

az MMA elnökségének képviselői két nap múlva Nagyváradra utaznak, ahol az ottani akadémikusokkal közös megbeszélés keretében tekintik át, hogyan tudja Erdélyben a művészeti akadémia elkezdeni a munkáját.

Rátóti Zoltán, az MMA másik alelnöke a Pesti Vigadó kulturális stratégiájáról számolt be. Mint mondta, az épületet vezető Nagy Zsombor igazgató kiemelt célja, hogy lüktető, élő, eleven intézményként kerüljön fel a Pesti Vigadó a főváros kulturális térképére. Mint fogalmazott: az MMA-t is és az épületet is nyitottá akarjuk tenni.

Az alagsorban jazzklub indul, a földszinti kiállítótérben pedig február 21-én megnyílik Schrammel Imre Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas keramikusművész kiállítása. Március 4-én Kocsis Zoltán emlékkoncertek címmel Ránki Dezső tartja zongoraestjét, öt nappal később Zalán Tibor Idegenek és ismerősök című produkcióját nézhetik meg az érdeklődők, 10-én pedig családi programokkal, tánccal és zenével fűszerezett egynapos fesztiválon vehetnek részt a Pesti Vigadó épületében. Egy hónappal később, április 28-án Hegedű versus zongora címmel tartja Baráti Kristóf, Balázs János, Pál István Szalonna és Berecz Mihály közös koncertjüket.

Rátóti Zoltán kiemelte az MMA külföldi aktivitását is, így például Jankovics Marcell vatikáni kiállítását, melyet az idei jubileumi szentév alkalmából rendeznek meg Rómában.

Richly Gábor főtitkár bejelentette: az MMA fontos feladataként digitalizált formában, a világhálón is elérhetővé szeretné tenni a magyar művészek portréit. Az A-Z Opus nevű adatbázis az összes művészeti ágat le kívánja fedni. Richly Gábor jelezte: a közönség számára is elérhető honlapon másfél év alatt több mint félezer művész szakmai életútját mutatták be, illusztrációképpen pedig 15 ezer jó minőségű képet is mellékeltek. Elmondta: az adatbázis további bővítésén túl arra is törekszenek, hogy az alkotók a saját műveiket is fel tudják tölteni.

Az MMA-nak jelenleg 350 akadémikus tagja van. Rajtuk kívül további 930 köztestületi taggal is rendelkezik. Ez utóbbi testületbe február 21-ig újabb művészek is jelentkezhetnek. Feltétel: valamilyen tagozati díj vagy miniszter által adományozott valamilyen művészeti díj, vagy legalább középszintű művészeti díj. Az MMA főtitkára továbbá elmondta azt is, hogy idén is folytatódik a pályázati rendszer, melynek a tavalyinál jóval nagyobb lett a keretösszege.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is tagozatonként 30 millió, összesen 270 millió forintnyi támogatásra lehet pályázni. Az első pályázati felhívás a magyar kultúra napját követően jelenik majd meg az MMA honlapján, a második felhívás pedig a nyáron várható. Ezen kívül kiemelt kulturális programok támogatására 130 millió forint, tagozati programok támogatására összesen 180 millió forint, regionális programokra összesen 80 millió forint, szakmai szervezetek működési támogatására pedig 90 millió forint áll majd rendelkezésre. Művészeti ösztöndíjakra, díjakra és elismerésekre pedig évente csaknem egymilliárd forintot fordít az akadémia.

Végezetül Túri Attila elnök bejelentette, hogy a fővárosi Bajza utca és a Városligeti fasor kereszteződésében a magyar építészet múltját állandó és időszaki kiállításokkal bemutató új múzeumot és szabadidőközpontot kívánnak létrehozni.

Kiemelt kép: Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)