A magyar kultúrát ünnepli műsoraival a közmédia

Nemzeti imádságunk, a Himnusz születésének évfordulóján, január 22-én hazánk ezeréves örökségéből, kulturális kincseiből merítenek a közmédia csatornái. Filmpremierrel, kultúrtörténeti érdekességekkel, híres magyar filmekkel, szellemi örökségünket és a kultúra különböző ágait bemutató tartalmakkal várja nézőit a közmédia.

A Dunán a magyar kultúra napján, január 22-én 12:50-től láthatják az Örökségül című 2023-as dokumentumfilmet. A Pozsgai Zsolt által rendezett Mészáros László gondolataiból készült alkotás azokat a fogalmakat járja körül, éleszti újra, vagy éppen mélyíti el a nézőben, amelyeket a most felnövekvő generációnak is érdemes továbbvinni. A tánccal, zenével, versekkel teljessé váló összművészeti alkotás egyik legfontosabb üzenete, hogy az Isten, a haza és a család hármas egységének nemzetmegőrző ereje van.

A 21 órakor premierként látható Csehov-adaptáció, a Ványa bácsi – Buborékkeringő mellett a Duna saját gyártású műsorai is a jeles naphoz kötődnek. A Mindennapi című filmetűd 5:55-től az Anekdota a Himnusz zenéjéről, majd 17:25-től A magyar kultúra napja – A Himnusz születésnapja, végül 19:30-tól Nyelv és nemzet című részével jelentkezik. A Vers mindenkinek keretében 6:45-től József Attila Tél című költeményét láthatják Bodrogi Gyula előadásában.

A legendás magyarokat, példamutató sorsokat középpontba állító Álmok álmodói 11:50-től Madách Imre, 23:55-től pedig Vörösmarty Mihály életét mutatja be. Hangsúlyos szerepet kap a csatorna magazinműsoraiban – a délelőtti Család-barát és a délutáni Családi körben is – e nap jelentősége és programjai. Jókai Mór izgalmas életébe nyújt betekintést 16 órától a Ridikül, és az utána kezdődő Agytorna is a nap tematikájához igazodik.

A Duna vallási műsora, a 22:40-től látható Agapé arra keresi a választ, hogy miként lehet része életünknek a magyar kultúra és milyen üzenete van a Himnusznak a 21. században. A műsor vendégei Navratil Andrea Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, ökológus, Béres József vegyész, üzletember, Dragonits Márta belsőépítész, az Ars Sacra Alapítvány elnöke és Horváth Szilárd, az M5 műsorvezetője.

A Duna Worldön jelentkező Ars Hungarica című művészeti sorozat ezen a napon látható epizódjai is a magyar kultúra jelképeit, alkotásait mutatják be. 9:25-től a Himnusz és az ország zászlója, majd 10 órától a Szózat és a Szent Korona kerül középpontba. A Magyar Nyelv Múzeumát ismerhetik meg az Édes anyanyelvünk 9:50-kor kezdődő adásában, ezt követően pedig az Itthon vagy! című turisztika magazin Mezőkövesd-Mezőszemere kulturális értékeit mutatja be.

Táncos és zenei műsorokkal is készül január 22-én a csatorna: 15:50-től a magyar verbunk kialakulásának történetével, majd 16:15-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenész-szakos hallgatóinak a Hagyományok Házában adott koncertjével várja az Élő népzene a nézőket. Az Álmok álmodói főszereplője 17:40-től Kölcsey Ferenc, majd 19 órakor a Határtalanul magyar című ismeretterjesztő magazin a hungarikumokat, azok jelentőségét körbejáró epizódja látható.

Az M5 kulturális csatorna egész héten élteti műsoraiban a magyar kultúrát, és külön készül január 22-re. Aznapi kínálatában dokumentum-, játék- és ismeretterjesztő filmek, zenés előadások felvételei, továbbá magazin, valamint saját gyártású műsoraikban a magyar kultúra nagyjai, alkotásaik szerepelnek.

A magyar kultúra napján az M2 Petőfi TV-n 21 órától élőben jelentkező Esti Kornél című műsorban beszélgetést láthatnak Juhász Anna irodalmárral, Bánki Beni költő, író, slammerrel, a dalba öntött versek kapcsán a Kaláka együttessel, valamint Pusztay Jánossal új, a nyelv és az identitás kérdésével foglalkozó könyve apropóján. A műsor bemutatja továbbá az Országos Széchényi Könyvtárban együtt látható nemzeti ereklyéket, a Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal kéziratait, és elkalauzolja a nézőket a három éve megnyílt Magyar Zene Házába.

Számos témával és érdekességgel ünnepli a magyar kultúrát a Kossuth Rádió is. Január 22-én a Délelőttben egy különleges felolvasóestről hallhatnak, majd a Márai-kultusszal ismerkedhetnek meg A hely című műsorban. 14:30-tól a Felfedező – nyelvről, irodalomról, zenéről főszereplője Bálint Sándor néprajzkutató lesz, 15:30-tól pedig Török Petrát, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját látja vendégül a Kalendárium, amelyben a Ványa bácsi – Buborékkeringő című játékfilmről is szó lesz. A nap kapcsán kérdezi hallgatói véleményét a Jó napot, Magyarország!, az Estében 19:08-tól Kiss János balettművészt, az MMA alelnökét, majd a Nagyokban Gróh Gáspár irodalomtörténészt ismerhetik meg.

A Rádiószínház 21 óra után kezdődő kulisszája Takaró Mihály irodalomtörténészt látja vendégül, 21:30-tól pedig Kölcsey Ferenc Nemzeti Hagyományok című művéből hallhatnak részletet. A műsorfolyam részeként a nap folyamán többször jelentkezik a rádió nagynevű művészek gondolataival, a kétperces bejátszókban többek között Piros Ildikó, Oláh Vilmos és Tolcsvay Béla hallható.

Magyar előadók és szerzők művei szólnak szerdán a Bartók Rádió Muzsikáló műsorának reggeli, délelőtti és délutáni adásaiban. Ezenkívül az Évfordulókban a 135 éve született Molnár Antal zenetörténész munkásságát ismerhetik meg, majd 19:35-kor a rádió élőben közvetíti a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Az együttest Héja Domonkos vezényli. A programban Jean Sibelius A tuonelai hattyú című szimfonikus költeménye, Pjotr Csajkovszkij D-dúr hegedűversenye és Szergej Prokofjev Hamupipőke balettjének zenéjéből részletek hangzanak el. A napot egy másik hangversennyel zárja a csatorna, 22 órától a Concerto Budapest Ligeti György zeneszerző műveiből válogatott koncertjével.

A Dankó Rádió ezen a napon Liszt Ferenc-díjas előadóművészek felvételeiből válogat és naponta többször játszik központi szerepet műsoraikban a nap üzenete, a kultúra fontossága identitásunk megőrzése szempontjából. A magyar kultúra napjára a legkiválóbb magyar jazz-zenék mellett nagyinterjúval készül a Szakcsi Rádió, a 19 órakor kezdődő Jazzportré vendége Káel Csaba, Kossuth- és Nádasdy Kálmán-díjas filmrendező, érdemes művész, a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos lesz. A Petőfi Rádió esti Kultúrfitnesz című műsorának vendége lesz Szűcs Nelli Jászai Mari-díjas színművész, Nagy Viktor, a Magyar Színház igazgatója és Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója. Az ezt követő Vándorbotba Ferenczi György Máté Péter- és Petőfi Zenei Díjas előadóművész érkezik.

Tematikus adással jelentkezik január 22-én a Hetedhét Kaland, az M2 Gyerekcsatorna műsorában a gyerekek nyelvén mondják el, milyen sokrétű a kultúra és miért éppen ezen a napon van a jeles esemény. Az adás részeként továbbá Kányádi Sándor Ha a napnak című verse hangzik el a műsor ikonikus szereplőinek tolmácsolásában. A 19:50-kor kezdődő Csillagok esti mesefényben sorozat aznapi adásában Mahó Andrea színművész mondja el Lázár Ervin A nyúl mint tolmács meséjét.

Színművészek, közismert előadók mesés megjelenésével várja hallgatóit a január 22-én a Csukás Meserádió. A magyar kultúra fontosságáról osztja meg gondolatait Miklósa Erika operaénekes, Kovács Ákos előadóművész és Gubik Petra színművész, a Csukás Meserádió csatornahangja. Arany János Családi kör című versét Mikó István színművész szavalja el, és több más ismert költőnk megzenésített versei is elhangzanak.

Az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsor mesemondója Miklósa Erika lesz, rajta kívül mesét mondd még a nap során többek között Bodrogi Gyula, Reviczky Gábor, Kovács Ákos, Kautzky Armand, valamint Hűvösvölgyi Ildikó, Kubik Anna és Pápai Erika, továbbá az M5 kulturális csatorna több műsorvezetője is. A csatorna műsorra tűzi névadója, Csukás István legkedvesebb meséit és verseit, továbbá kiemelt szerepet kapnak a máshol nem elérhető, az MTVA Archívumából származó felbecsülhetetlen értékű meseklasszikusok ikonikus művészek – Básti Lajos, Bessenyei Ferenc, Ruttkai Éva, Latinovits Zoltán, Szabó Gyula, Avar István, Schütz Ila – előadásában.

