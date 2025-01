Kulturális örökség lett a Hold

A Hold is felkerült a világ kulturális örökségeinek védelmével foglalkozó World Monuments Fund listájára, mert a New York-i székhelyű nemzetközi nonprofit szervezet szerint a az űrkutatás és az űrturizmus előttünk álló korszakában az Apollo-küldetések leszállóhelyeihez hasonló kulturális helyszínek veszélybe kerülhetnek – számolt be róla pénteken az ausztrál ABC News hírportál.

„Mintegy száz helyszín található a Holdon, ahol különböző országok által otthagyott nyomok, relikviák vannak" – emlékeztetett rá Alice Gorman, a Flinders Egyetem űrrégésze, a kutatók egyike, aki szorgalmazta a Hold felvételét a listára. A jelölés azonban nem csupán ezeket a helyszíneket érinti, hanem magára az egész Holdra is vonatkozik – fűzte hozzá Gorman. Mint mondta, a jelölés felhívja a figyelmet a fenyegetés súlyosságára, és figyelmezteti a nemzetközi űrkutató közösséget. A World Monuments Fund 1996-tól kétévente állítja össze azt a listát (World Monuments Watch), amellyel a világ védelemre szoruló, jelentős történelmi helyszíneire irányítják rá a figyelmet a világ bármely pontján élő magánszemélyek vagy közösségek jelölései alapján. A héten közzétett 2025-ös lista 25 olyan helyszínt sorolt fel, amelyek például a klímaváltozás, konfliktusok vagy természeti katasztrófák miatt kerültek veszélybe. Gorman tagja volt annak a testületnek, amely az űrkutatással kapcsolatos kulturális örökség vizsgálatát végezte a Műemlékek és Helyszínek Nemzetközi Bizottsága (ICOMOS) számára. A tudós szerint a Holdra irányuló megnövekedett forgalom miatt számos helyszín veszélybe kerülhet, már csak azzal is, hogy az újabb landolások felverik a Hold porát. „Még csak le sem kell szállni melléjük vagy a közelükben ahhoz, hogy érintse őket ez a hatás" – mondta. Hozzátette, hogy mivel az űrből származó tárgyakra nagy a kereslet a Földön, a jelenleg a Holdon található relikviák sem lesznek biztonságban. Gorman javaslata szerint az űrmissziók tervezési szakaszában a földihez hasonló környezeti hatásvizsgálatot kellene végezni, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a fontos örökségi területeket érintő esetleges károkat.