Leslie Mandoki: A zene hidat épít kultúrák között és reményt ad egy megosztott világban

Leslie Mandoki, a világhírű zenész és producer 2024-ben is kimagasló sikereket ért el. A Mandoki Soulmates és a Red Rock Stúdió alapítójának és tulajdonosának munkásságát rangos nemzetközi díjjakkal, többek között a Fonogram-díjjal ismerték el. A számos aranylemez és platinalemez birtokosa 2024-ben vehette át a Kossuth-díjat a rock, pop, jazz és fúziós jazz műfajában nyújtott professzionális és évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendő előadásaiért.

A Mandoki Soulmates zenekar A Memory Of Our Future című új albumával világszerte óriási sikereket aratott. Az album különlegessége, hogy teljesen analóg technikával készült, egyedi hangzásvilágot és mélyebb zenei élményt nyújt a rajongóknak. A szupercsapat 2024-ben nagyszabású lemezbemutató turnéra indult Európában, amelynek egyik megállója augusztus 18-án a budapesti Szent István-bazilika előtti tér volt, ahol az új dalok mellett a zenekar korábbi slágerei is elhangzottak, magával ragadó élményt nyújtva a többezres közönségnek, és ezzel az estét az év egyik legkiemelkedőbb zenei eseményévé téve.

Az év során a zenekar két új, cinematografikus videóklipet is bemutatott. A The Wanderer című kislemezhez készült klip személyes, önéletrajzi elemeket is tartalmazott, mély érzelmi betekintést nyújtva Leslie Mandoki életébe.

Decemberben megjelent az I Am Because You Are című dal klipje, amely elégikus üzenetével ismét bizonyította a zenekar egyedi történetmesélő képességét.

2024-ben Berlin adott otthont a rangos BILD100 gálának, amelyen Németország száz legbefolyásosabb személyiségét ünnepelték. Az ünnepeltek között volt Leslie Mandoki is, aki nemzetközi művészi teljesítményével és kiemelkedő társadalmi szerepvállalásával vívott ki elismerést.

Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates 2024-es éve a zenei és társadalmi sikerek jegyében telt, tovább erősítve a zenekar helyét a nemzetközi zenei élet élvonalában. A lemez eredményei, a nagyszabású koncertek és az inspiráló videók mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Mandoki Soulmates a világ egyik legismertebb és legelismertebb zenei formációjává váljon.

„A zene nem csupán szórakoztatás, hanem egyesítő erő, amely hidat épít kultúrák között, és reményt ad egy megosztott világban”

– hangsúlyozta Mandoki, akinek munkássága ismét bizonyította, hogy a művészet képes valódi változást hozni.

Leslie Mandoki édesapját fiatalon, 16 éves korában veszítette el, ami nagyon mélyen érintette. Mindössze 17 évesen alapította meg első zenekarát, amelyben Jimi Hendrix, a Cream dalait játszották, megmutatva korai zenei tehetségét és szenvedélyét.

Életútja számos fordulatot tartogatott, amelyek mind a kitartásról, az alkalmazkodásról és a tehetség erejéről tanúskodnak. Édesapja halála miatt kezdetben kénytelen volt műszaki pályára lépni, ám doboktatója, Kovács Gyula javaslatára végül a zenét választotta. Az 1970-es évek elején hivatalosan is beiratkozott a budapesti konzervatóriumba, miközben a JAM nevű jazz-rock együttes élére állt. Ez

az ellenzéki diákmozgalom zenekara rendszeresen fellépett a Bem rakparti klubban,

zenéjüket olyan legendák inspirálták, mint a Cream és a Jethro Tull.

1975-ben, miután többször sikertelenül próbált útlevelet szerezni, Leslie két barátjával, Csupó Gáborral és Szűcs Lászlóval úgy döntött, hogy vállalják a kockázatos szökést. A mai Szlovénia és Ausztria határán található Karawanken vasúti alagúton keresztül jutottak ki nyugatra, az életüket kockáztatva. Rövid menekülttábori tartózkodás után Münchenben stúdiózenészi állást kapott, amely karrierje és élete új fejezetét jelentette.

Leslie Mandoki mindig hangsúlyozza, hogy

az integráció elsősorban a bevándorlók felelőssége.

Úgy véli, aktív részvétel és a közösség formálásában való közreműködés a módja a beilleszkedésnek. Az illegális határátlépést követően menedékjogot kért, majd a német munkaügyi hivatal művészszolgálata lehetőséget biztosított számára, hogy zenészként dolgozzon a Sváb Állami Színházban. Az illegális határátlépéstől az első értékteremtő munkájáig mindössze néhány hét telt el, amely számára egy teljesen új élet kezdetét jelentette.

Amikor Németországba érkezett, nem beszélt németül, ezért szabadidejét a tanulásnak szentelte. Az asztalán mindig ott volt egy nagy szótár, valamint a Frankfurter Allgemeine Zeitung és a Süddeutsche Zeitung, amelyek nemcsak a nyelvtanulásban segítették, hanem a pluralizmus és az eltérő vélemények megértésében is iránytűként szolgáltak. Az akkori sajtó világosan elkülönítette a tényeket és a véleményeket.

„Németországba érkezve számomra lenyűgöző élményt jelentett, hogy szabadon részt vehettem ellentmondásos politikai vitákban, ahol a különböző nézetek ütköztetése nem ellenségeskedést, hanem a kölcsönös tiszteletet és megértést szolgálta. Az emberek nem azért tekintettek egymásra ellenfélként, mert eltérő véleményük volt, hanem mert más nézőpontokat képviseltek, és ez teljesen természetes volt” – emlékezik vissza Leslie Mandoki.

„Ezek az intenzív viták és érvek nemcsak a tudásomat gazdagították, hanem hozzájárultak a különbözőségek elfogadásához és megértéséhez. Ez a nyitott hozzáállás teljesen eltért attól, amit ma a közösségi médiában látunk, ahol a gyűlöletbeszéd és a megosztottság dominál. Éppen ezért álltam ki az Ördögi enciklopédia című dalommal, hogy felhívjam a figyelmet ezekre a problémákra” – hangsúlyozza.

„Németország pacifista légköre mélyen megérintett. Örömmel vettem részt a húsvéti felvonulásokon, és később üdvözöltem, hogy a Zöldek mozgalma is a békét helyezte előtérbe. Himnuszommá vált lelki társam, Udo Lindenberg a Wozu sind Kriege da című dala, amelynek üzenete az életre szóló értékeimet tükrözi. Ebben az új közegben végre szabadon alakíthattam az életemet, és mély gyökereket ereszthettem. Ez az időszak valódi otthonérzetet adott számomra, amelyért örökké hálás leszek. Ez a fordulópont nemcsak a zenei karrieremet indította el, hanem megerősítette a szabadság és a közösség iránti elkötelezettségemet, amely a mai napig munkásságom egyik alappillére” – fogalmazott Leslie.

Hite szerint

a zene az emberiség közös nyelve,

amely hidat építhet a megosztott világban, és eszközként szolgálhat a társadalmi problémák megoldásában. Számára a zene nem csupán szórakoztatás, hanem egy erőteljes platform, amelyen keresztül a szabadság, a béke, az emberség és az egység üzenetét közvetíti. Aktívan vesz részt a politikai és társadalmi párbeszédekben, a művészetével igyekszik rávilágítani a globális kihívásokra és a társadalmi igazságosság és a nemzetek közötti együttműködés jelentőségére.

A zenész számtalan politikai fórumon és konferencián vett részt, ahol a zene társadalmi változásokban betöltött szerepéről beszélt. Legutóbbi gálán való részvétele is ezt az elkötelezettséget tükrözte: itt nemcsak zenészként, hanem véleményformálóként is megjelent, aki képes értékes gondolatokat közvetíteni a kultúra és a politika metszéspontjában. Széles körben

elismerik a kultúra és a társadalom formálásában betöltött szerepét.

Számos nemzetközi kitüntetést és díjat nyert, amely nemcsak zenei munkásságát, hanem társadalmi elkötelezettségét is méltatta. Mindig őszintén és szenvedéllyel osztja meg gondolatait, hidat képezve a művészet és a politika között, és ezzel új perspektívát nyújt a globális kérdések megvitatására.

Kiemelt kép: Leslie Mandoki magyar származású német zenész, zenei rendező, producer (Fotó: MTI/Mohai Balázs)