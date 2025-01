Lelki percek – „Ki mint vet, úgy arat”

A hirado.hu Lelki percek című, kéthetente vasárnap délelőttönként jelentkező sorozatában Hajdú Szabolcs Koppány lovasberényi református lelkész arról elmélkedett, hogy a holnap azt fogja visszaadni nekünk, amit ma beleteszünk.

Mit hoz az újesztendő? Bár aktuális, de sokak számára rémisztő ez a kérdés. Azért, mert annyi bizonytalanságot hoztak át magukkal az újesztendőbe. Megint mások, érdektelenül tekintenek előre. Annyi csalódás érte már őket, annyi csalódás emléke jött át velük az újesztendőbe, hogy érdektelenek.

És igen, vannak olyanok, akik pedig reményteljes nyugalommal tekintenek előre. De vajon mire alapoznak ők? Egyszer valaki azt mondta:

„A jövő nem is olyan bonyolult dolog. A holnap azt fogja visszaadni, amit ma beleteszek”.

Ez alapvetően egy nagyon jó megfogalmazás, mégis ezer és ezer ellenérv támad az ember agyában, hogy miért nem így van. Mert ugye vannak a körülmények, amik így, vagy úgy alakulnak. Meg vannak a fejünk felett történő események, amikre nincs ráhatásunk. Meg ugye természetesen a világ vezetői is megbolondulhatnak, és ki tudja, mi lesz? És ott vannak a természeti katasztrófák is…

Ez mind igaz, de ennek ellenére, amióta világ a világ, mindig voltak olyan emberek, akik reményteljes nyugalommal tudtak a jövőbe tekinteni. Valószínű azért, mert értették ennek az előbbi gondolatnak az üzenetét, amit úgy is meg lehet fogalmazni, hogy amit vet az ember, azt is fogja aratni. Valószínű a régen az ember jobban értette ezt az igazságot, hiszen régebben az emberiség, a társadalom kilencven százaléka a földművelésből élt. Ma ez már csak olyan 4-5 százalék. Kevesen ismerik és értik már ezt az összefüggést, ettől függetlenül igaz: amit vet az ember, azt fogja aratni is.

Ha az élet nem csak a látható dimenzióból áll, akkor ez igaz a lelki életünkre is. Ha békességet vetek, akkor előbb-utóbb azt fogok aratni.

Ha haragot és gyűlöletet, akkor ez fog szárba szökkenni, és ezt kell majd learatnom. Hogyha békességet és nyugalmat, akkor ezek fogják betölteni az életemet.

És így már, annyira nem is vész misztikus homályba a jövő. A reményteljes nyugalommal a jövőbe tekintő ember valószínűleg azért képes erre, mert megértette, hogy nem ő a világ közepe, a világ nem körülötte forog. Megértette, hogy az élet törékeny és igen kiszámíthatatlan. De ennek ellenére megtesz mindent azért, hogy kihozza az adott napból a lehető legtöbbet és igen, elkezdi keresni azt, ami a Földön túl van, ami az emberen túl van.

Rendben az élet, kiszámíthatatlan és törékeny, de ezt a részét legalább ismerjük. Ehhez legalább van közünk. Hogyan lehetne a földi létben, földöntúli dolgokat keresni, ami nem megfogható, ami tudományosan nem bizonyítható, ami nem átélhető? Szívesen beszélnék erről mélyebben és többet, de azt érzem, hogy olyan kihívás előtt állok ekkor, mintha valaki azt kérné tőlem, hogy meséljek neki a rózsa illatáról. Mindenki tudja, hogy van illata a rózsának, de hogyan is lehetne róla beszélni. Ezt át kell élni, ezt meg kell tapasztalni, erről nem beszélni kell, hanem kitenni magamat az élménynek.

Végezetül álljon itt minden külön kommentár nélkül egy idézet Martin Luther King, az ötvenes években munkálkodó színes bőrű polgárjogi aktivista, baptista lelkész utolsó beszédéből, amit nagy tömeg előtt mondott el, nem sokkal az életét kioltó gyilkos golyó előtt.

„Nehéz napok vannak mögöttem, nem tudom, mit hoz a holnap, de már nem is érdekel, mert járhattam fenn a hegytetőn. Mint mindenki más, én is szeretnék hosszú életet élni, de már emiatt sem aggódom. Csak azt akarom, hogy Isten akarata legyen meg az életemben. És ő megengedte nekem, hogy fenn járjak a hegyen, körbenézzek, és lássam az ígéret földjét. Lehet, hogy nem fogok bemenni oda veletek. De azt akarom, hogy tudjátok, együtt ez sikerülhet nekünk. Ezért ma este boldog vagyok. Nem félek semmitől és senkitől, mert szemeim már látták az eljövendő Isten dicsőségét”.

Hajdú Szabolcs Koppány

