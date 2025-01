Új és megújuló műsorokkal várja hallgatóit 2025-ben a Dankó Rádió

Újdonságokkal készül hallgatóinak a magyar zene rádiója 2025-ben. Az ezerarcú népzenét éltető műsorok a magyarországi és határon túli hagyományőrző együtteseket, a műfaj neves képviselőit és munkásságukat mutatják be a hallgatóknak.

Elsőként Kalandozás a Páva nyomában címmel érkezik új műsor a Tudta-e? napi népzenei szótárba január 7-től keddenként 7:52-es kezdéssel, bemutatva a legkiválóbb magyarországi és határon túli népdalköröket, a „pávaköröket”.

Ezek a hagyományőrző együttesek a leghátrányosabb helyzetű falvakban is képesek közösséget alkotni, színt vinni a helyi kulturális életbe és a helyi hagyományokat átörökíteni a következő nemzedék számára.

Új időpontban jelentkezik január második hetétől a Népzenei nyomozóiroda,

a műsor szerda és csütörtök reggel 7:52-kor mutatja be korunk színes népzenei életét kis történeteken és kultúrtörténeti érdekességeken keresztül Balogh Marianna és Bolya Mátyás műsorvezetésével.

Variációk népzenére címmel még egy új műsorral bővül a Tudta-e? napi népzenei szótár január 11-től, amelyben a színházi és zenei múlttal rendelkező szerkesztő-műsorvezetővel, Balogh Mariannával tehetnek kulturális barangolást az ország különböző tájegységein.

A műsor a hagyományos népzenei felvételek köré szerveződik, de emellett feldolgozások is színesítik az epizódokat és különös érzékenységgel fordul a határon túli kisebbségek kulturális öröksége felé is. Az adásokban hangsúlyosan jelenik meg a népzene és a klasszikus zene kapcsolata is. A minden szombaton és vasárnap 9:52-kor kezdődő új sorozatot irodalmi értékű összekötő szövegek teszik teljessé.

Új, havonta jelentkező műsorral is várja hallgatóit a Dankó Rádió.

A január 12-től jelentkező Népzenedobozban vasárnap délelőttönként Bolya Mátyás szerkesztő-műsorvezető a kalandozó népzenészek mellett olyan alkotókat szólít meg, akik a tánc, a zene, a képzőművészet, vagy éppen az egyetemi oktatás kapcsán találkoztak a népzenével.

„Az ezerarcú népzene önálló életre kelt, hatása átszövi a kulturális élet egészét, művészeti ágakat köt össze, univerzális inspirációt nyújt megannyi alkotónak. Ez a műsor róluk szól” – mondta el Szabó Tamás, a Dankó Rádió csatornaigazgató-helyettese. Az első adás január 19-én vasárnap 10 órakor, a második február 16-án lesz hallható.

Kiemelt kép: Balogh Marianna és Bolya Mátyás (Fotó: MTVA/ Csöndör Kinga)