Rangos elismerésben részesült Leslie Mandoki

Díjjal indult az új éve Leslie Mandokinak! A világhírű magyar származású zenész, zeneszerző, producer és angol- magyar nyelvű szövegíró, személyesen vette át az idei Nemzetközi Kulturális Gáladíjat a Papp László Arénában a Mága Zoltán Újévi Gálán.

„Szívből köszönöm ezt a rangos elismerést, amelyet nemcsak személyes díjnak tekintek, hanem a zene és a művészet erejének ünnepének is.

Ezt a díjat szeretném megosztani Szakcsi Lakatos Bélával, aki a tanítóm, jó barátom és mentorom volt, valamint mindazokkal, akik a magyar és roma kultúra népszerűsítésén dolgoznak világszerte,

megőrizve e gazdag hagyományok értékeit. Ő volt az, aki a híres Bem Rakparti Jazz-Rock klubban 17 évesen felhívott az akkor számomra világot jelentő színpadra és azzal tisztelt meg hogy játszhattam vele. A művész alázatos hálás köszönetével tartozom neki. Szakcsi mutatta be nekem pár évvel ezelőtt Mága Zolit. Hálámat fejezem ki a közönségnek is, akiknek szeretete és támogatása nélkül ez az út nem valósulhatott volna meg”– mondta Leslie mély tisztelettel felidézve emlékeit Szakcsi Lakatos Béláról, akit a roma zenei hagyományok egyik legkiemelkedőbb alakjának tart.

„Évtizedekkel ezelőtt, Esztergomban történt egy emlékezetes találkozás. Egy idős roma ószeresnél jártam, és kinéztem magamnak egy régi rádiót, amit meg akartam vásárolni. Az árus azonnal felismert, és tudta, hogy Szakcsi Lakatos Béla a Mandoki Soulmates tagja. Ragaszkodott hozzá, hogy ajándékba adja a rádiót, ezzel szerette volna megköszönni, hogy Szakcsit bevettem a bandába. Azt mondtam neki, hogy valójában épp az ellenkezője igaz: én tartozom mélységes hálával Szakcsinak, aki mesterként olyan tudással és értékekkel gazdagított, amelyek lehetővé tették számomra, hogy Los Angelestől Londonig a zenei világ legikonikusabb legendáival dolgozhassak együtt. Ez a találkozás mély nyomot hagyott bennem, hiszen nemcsak Szakcsi iránti tiszteletét fejezte ki, hanem azt is megmutatta, hogy a zene milyen mély és őszinte kapcsolatokat képes teremteni”– mesélte Leslie.

Leslie Mandoki rangos elismerésben részesült. (Fotó: Magánarchívum)

A rangos elismerés, amelyet a Hollóházi manufaktúra által megálmodott, egyedi tervezésű porcelánváza testesít meg, Leslie Mandoki kiemelkedő nemzetközi zenei és művészeti pályafutásának, valamint rendkívüli sikereinek megérdemelt méltatása. Ez a díj nem csupán a művész sokoldalúságát és egyedülálló kreativitását ismeri el, hanem példaértékű életművének és a globális kulturális színtérre gyakorolt maradandó hatásának ünnepe is.

Mindemellett a magyar alkotókészség és művészi értékek nemzetközi rangját és elismertségét is szimbolizálja. A művész jelenléte hangsúlyozta a művészet határokon átívelő erejét, amely a kreativitást és az összetartozást is képviseli.

Leslie Mandoki életműve több mint öt évtizedet felölelő, nemzetközileg is világszínvonalú teljesítmény.

Munkásságának egyik legkiemelkedőbb mérföldköve a Mandoki Soulmates szuperbanda megalapítása és vezetése,

amivel a nemzetközi zenei élet meghatározó szereplőjévé vált. Nemcsak a zenei világban ért el kimagasló sikereket, hanem

a magyar és roma kulturális identitás megőrzésében is példamutató szerepet vállalt.

Művészete és elhivatottsága nemcsak hidakat épít különböző kultúrák között, hanem inspirációként szolgál az összetartozás és sokszínűség értékeinek megőrzéséhez.

Bár életét Németország és az Egyesült Államok között osztja meg, idestova 49 éve

magyar származása és a „pesti srác” identitása mindig is szívügye maradt.

42 évvel ezelőtt alapította meg a festői Starnbergi-tó partján világhírű Red Rock Stúdióját, amely mára Európa legnagyobb zenei központjává vált. Ez a kreatív bázis a Mandoki Soulmates alkotóműhelyeként szolgál, ahol

olyan legendás világsztárok készítették felvételeiket mint Phil Collins, Lionel Richie, Bonnie Tyler, Jennifer Rush, Chaka Khan és még sokan mások.

A sok világsztár azért választotta ezt a stúdiót, mert ott Leslievel dolgozhattak együtt, és vele készíthették el a felvételeiket. Munkássága nem korlátozódik csak a rockzenére, jelentős szerepet vállalt számos olyan ikonikus Disney-filmzenében, mint a Mackótestvér, Tarzan, Mulan, Atlantisz.

A Tarzan „You’ll Be In My Heart” című dala világsikert aratott, Oscar- és Golden Globe-díjat nyert.

Emellett jelentős ipari és reklámzenei projekteket vezetett, többek között az Audi-Volkswagen csoport számára. Leslie mindig is elkötelezetten képviselte Magyarország értékeit és gazdag kulturális örökségét.

Rangos elismerést vehetett át Leslie Mándoki Mága Zoltán koncertjén. (Fotó: Magánarchívum)

„Mi, magyarok, talán a legértékesebb történelmi hozzájárulást tettük közös Európánk építéséhez 1956-ban és 1989-ben, amikor a magyar szabadságvágy véget vetett az orosz megszállás elnyomásának. Ezzel nemcsak a vasfüggönyt döntöttük le, hanem közvetetten a berlini falat is, új távlatokat nyitva Európa egysége és szabadsága előtt. A zene a legnagyobb egyesítő erő! A legkomolyabb összekötő kapocs és mi mindig arról írjuk a dalt ami minket összeköt és nem arról ami széthúz! Mi a zenénkkel hidakat építünk még ott is ahol a viszály és széthúzás még a hídpilléreket is elmosta” – mondta Leslie.

Művészete és projektjei ennek a filozófiának a jegyében születnek, és célja, hogy összekösse az embereket kultúrákon, generációkon és határokon átívelően.

A Mandoki Soulmates A Memory Of Our Future legújabb lemeze, Amerikában, Ázsiában és Európában is hangos sikert aratott, a mai napig rangos helyen áll a sikerlistákon.

A felvételek 100 szalékban analóg technológiával készültek, hangsúlyozva a zene autentikus és időtálló karakterét és hűen tükrözi Leslie Mandoki azon elkötelezettségét, hogy a magyar kultúrát világ színvonalon képviselje. A projekt egyedisége abban rejlik, hogy hidat teremt a hagyományok és az innováció között, megőrizve a zene eredeti lényegét, miközben friss, globális kontextusba helyezi azt.

Kiemelt kép forrása: Magánarchívum