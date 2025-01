A magyar kultúra napján debütál a Dunán a Ványa bácsi – Buborékkeringő

Idén is rendkívüli premierrel köszönti a magyar kultúra napját a közmédia: január 22-én, szerdán 21 órakor a Dunán látható először a Ványa bácsi – Buborékkeringő című televíziós játékfilm.

A Csehov klasszikusából készült játékfilm előzetese indította el a 2025-ös évet – és most itt a hivatalos plakát is! A „Ványa bácsi – Buborékkeringő” valahol a rendszerváltás környékén játszódik egy szarvasmarhatelepen, ahol két férfi verseng egymással a harmadik férfi feleségének szerelméért – és egyikük még csak nem is sejti, hogy verseny van.

A világirodalmi alapműnek számító színdarabból a Megafilm Service és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) koprodukciójában, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült tévéfilm, amely elsőként a Dunán látható országos tévépremierben.

„Hazánkban évtizedek óta népszerű az orosz dráma- és novellaírás mesterének egyik legismertebb színműve, amelyből egy vidám, de mélyen elgondolkodtató, érzelemdús adaptáció készült. A tévéfilmváltozat bemutatásával az irodalom halhatatlanságára kívánjuk felhívni a figyelmet, és egyúttal a nemzetközi klasszikusok iránti elhivatottságunkat is kifejezzük. A magyar kultúra napja kiváló alkalom arra, hogy egyszerre ünnepeljük az irodalmat és a filmművészetet” – hangsúlyozta Andrónyi Kolos, a Duna csatornaigazgatója.

A Helmeczy Dorottya – Kálomista Gábor producerpáros nevével fémjelzett televíziós játékfilm az első olyan Ványa bácsi filmes adaptáció, amelyben az alkotók a történetet közel hozták a mai nézőkhöz. Fazakas Péter rendező finom humorral és érzékeny emberismerettel ábrázolja azt a buborékot, amely egyszerre érzékelteti az elérhetetlen álmok kergetését, de megmutatja a szereplők bezárt belső valóságát is, hiszen valamennyien tudják, hogy változtatni kéne, de nem képesek rá, mert az elmúlt évtizedek alatt beletespedtek a semmittevésbe. És miközben a falusi turizmus fellendítése érdekében elkészül rengeteg befőtt, eldördül az a bizonyos csehovi két lövés is, a nézők menthetetlenül szembesülnek azzal, hogy az esendő, helyüket nem találó, folyton mást hibáztató karakterek ugyanúgy érvényesek a ’90-es években mint az eredeti mű múlt századi orosz vidékén.

Ványa bácsi, vagyis Iván szerepében Görög Lászlót láthatjuk, partnerei Szervét Tibor (Jakab), Szabó Győző (Doktor), Czakó Julianna (Léna), Molnár Piroska (Rozália), Csarnóy Zsuzsanna (Mária), Martos Hanga (Szonja), Bede-Fazekas Szabolcs (Csimi) lesznek Fazakas Péter rendező karakterfókuszú filmjében. A Megafilm Service és az MTVA koprodukciójában, a Magyar Nemzeti Filmintézet támogatásával készült televíziós játékfilmet a Magyar Kultúra napján, január 21-én kedden 21:00-kor a Duna tűzi műsorára. Alkotók: Rendező – Fazakas Péter, Producer – Helmeczy Dorottya, Kálomista Gábor, Line producer – Filip Fruzsina, Forgatókönyvíró – Somogyi György, Társíró – Kun-Béres Anikó, Látványtervező – Valcz Gábor, Jelmeztervező – Zelenka Nóra, Operatőr – Dévényi Zoltán, Zeneszerző – Asher Goldschmidt, Vágó – Kovács Zoltán, Gyártásvezető – Endrődy Balázs.

Ványa bácsi – Buborékkeringő – országos tévépremier január 22-én 21 órakor a Dunán.