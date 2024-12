Hang- és zörejtár – Médiatörténeti ritkaság a Rádióarchívum oldalán

Az almaevéstől kezdve a céllövölde hangjáig több mint ötszáz különböző rádiójátékokhoz, hangoskönyvekhez szükséges effektus vált elérhetővé a Rádióarchívum felületén. A kuriózumnak számító hang- és zörejgyűjtemény mellett kétezer különböző harang hangja is publikussá vált az oldalon.

A Rádióarchívum felületén ezentúl különleges hangeffektusokat tartalmazó gyűjteménnyel is találkozhatnak az érdeklődők: elérhetővé vált a Hang- és zörejtár. A fejtörőnek is beillő különlegességek mellett a kollekcióban helyet kapott körülbelül kétezer különféle harang hangja is.

A 20. század második fele óta gyarapodó gyűjteményben 559 hangszalag tartalmának köszönhetően elérhető az almaevés hangján át az utcazajon keresztül a céllövölde durrogásáig számos érdekesség: járművek, állatok és fegyverek hangja mellett szignálok is fellelhetők.

Bár az 1950-es évektől találhatók hangok a tárban, a tudatos, szisztematikus gyűjtés és kategorizálás csak két évtizeddel később, a 70-es években kezdődött.

A hang- és zörejtár azzal a céllal jött létre, hogy a népszerű rádiójátékokhoz, hangoskönyvekhez szükség effektek könnyen és gyorsan elérhetők legyenek az adatbázis segítségével.

A különleges gyűjteményt most bárki felfedezheti a Rádióarchívum oldalán.

Ezenkívül egy szórakoztató kvízzel is várja látogatóit a portál, az alábbi linkre kattintva bárki tesztelheti zajokat és zörejeket felvonultató játékos feladványok segítségével, mennyire jó a hallása.

A kiemelt kép forrása: Nemzeti Archívum