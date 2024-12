Jövőre hálálkodni és pihenni szeretne – Szulák Andrea exkluzív interjúja a Szakcsi Rádióban

A Máté Péter-díjas előadóművész a Jazzportré című műsor karácsonyi adásában a jazz iránti rajongásáról és legnagyobb példaképéről mesélt, kitérve arra is, mennyire mozgalmas időszak volt számára a 2024-es év szakmailag. Mint mondta: jövőre több pihenésre vágyik, legalább egy évig csak hálálkodni szeretne.

„A jazz nem csak egy zenei műfaj, hanem egy életérzés. Az improvizáció szabadsága, a pillanat megélése – ezért vonz máig” – kezdte Szulák Andrea. Az énekesnő számára a jazz nemcsak technikai bravúr, hanem mély, emberi kifejezési forma. „Az ember végig érzésekkel kommunikál, ha jazzt játszik, nincs helye mesterkélt dolgoknak. Ez nem csak zene, ez a művészet magasiskolája, ahol teljesen meztelen a lelked” – tette hozzá a Szakcsi Rádió karácsonyi adásának vendégeként a Jazzportré című műsorban.

Felidézte, először gyerekként találkozott a műfajjal, amikor szüleivel megnézte a Porgy és Bess című jazzoperát, és amikor elkötelezte magát az előadói pályával, akkor is a jazz nagyjai, különösen Ella Fitzgerald improvizációi inspirálták. „Amikor őt hallgatom, mindig érzem, hogy mennyire tisztelte a zenét és azt a közönséget, akiknek énekelt. Ez az, amit megpróbálok én is továbbadni” – fogalmazott Szulák Andrea, azt is kiemelve, mennyire fontosnak tartja, hogy a közönség kapcsolódni tudjon a zenéhez. Szerinte nem feltétlenül kell érteni, csak érezni kell ezt a műfajt.

Az énekes szerint a karácsony és a jazz különösen közel állnak egymáshoz. „Mindkettő az emóciókról szól. A karácsony is olyan időszak, amikor az ember átadja magát az érzelmeknek, és ugyanígy van a jazzben is: nincs helye racionális gondolkodásnak, csak érzelmek vannak” – osztotta meg Szulák Andrea. Összegezve az idei évét arra jutott, számára gazdag, színes és sikeres volt az elmúlt 12 hónap, ezért jövőre inkább pihenni szeretne, és legalább egy évig csak hálálkodni 2024-ért.

A teljes beszélgetés meghallgatható a Szakcsi Rádió Médiaklikk-oldalán, amelyen a nap 24 órájában elérhető a közmédia online jazzrádiójának adása.

Fotó: MTVA