Páratlan karácsonyi koncertek és meglepetésműsor az M5-ön

A közmédia kulturális csatornája idén is gazdag műsorkínálattal varázsol ünnepi hangulatot a nézők otthonába. A karácsonyi időszakban még inkább a művészetek kerülnek fókuszba, és az M5 állandó magazinműsora, a Librettó az év utolsó adásában, december 23-án különkiadással készül.

Karácsonyi Librettóval várja az M5 kulturális csatorna nézőit Sipos Szilvia és Pató Márton december 23-án 16:30-tól. Az ünnepi műsorban vendégek sora készül egyedi produkcióval: az Artisjus-díjas énekes, dalszerző, Szekeres Adrien és férje, Kiss Gábor zeneszerző egy meghitt karácsonyi dallal érkezik, az Erkel Ferenc-díjas előadó, Szirtes Edina Mókus szintén ünnepi muzsikával készül, míg Hűvösvölgyi Ildikó egy gyönyörű verssel idézi meg a karácsony hangulatát.

A műsor során Dörner György a karácsony üzenetéről és annak hangulatáról osztja meg gondolatait, valamint Petrás Mária, Oszvald Marika, Vincze Lilla, Tóth Auguszta és Nemcsák Károly is megszólal, hogy megosszák, mit jelent számukra az ünnep. A műsorban szó esik arról is, hogyan jelenik meg a karácsony a képzőművészeti alkotásokban és a zeneművekben. A műsorvezetők pedig saját meglepetésekkel is készülnek a nézőknek.

Páratlan zenei kínálat az ünnepek alatt

December 23-án az esti műsorsávban 22:05-től már a szentestére hangol a Karácsony Bécsben 2022 – Koncert a Weiner Konzerthausból koncertfelvétel, valamint a 23:25-kor kezdődő Müpart Classic, amelyben a Magyar Állami Népi Együttes: Csodaváró betlehemese látható. December 24-én 19 órától a Budapesti Operettszínházban rögzített Diótörő, karácsony első napján azonos időpontban az Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának 2024-es koncertje, míg második napján szintén 19 órakor a Magyar Rádió Gyermekkórusának 2023-as karácsonyi koncertje várja a nézőket.

Az M5 kulturális csatorna teljes ünnepi koncertkínálata elérhető a hirado.hu oldalon.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga