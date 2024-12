Zenei ikon, aki generációkat köt össze – Demjén Ferenc tematikus hétvége a Dankó Rádióban

Születésnapja alkalmából Demjén Ferencről szól a hétvége a magyar zene rádiójában. December 21-én és 22-én nemcsak legnagyobb slágerei szólalnak meg a Dankó Rádióban, hanem pályafutásáról is mesél a többi között Kossuth-díjjal és a Petőfi Zenei Díj Életműdíjával elismert előadóművész.

A magyar könnyűzene kiemelkedő alakja, Demjén Ferenc december 21-én tölti be 78. születésnapját. A Dankó Rádió tematikus hétvégével köszönti a közkedvelt énekes-dalszerzőt: advent utolsó hétvégéjén sok nagy slágerét is műsorra tűzi, és a hallgatók bepillantást nyerhetnek az előadó pályafutásának kulisszái mögé is. A tematikus nap részeként a Hogy volt?! című tévéműsorban készült 2023-as interjúját is felidézik.

„Csak úgy tudok énekelni, amilyen vagyok. Az én érzelmeim is benne vannak a dalokban és a szövegnek azt a részét éneklem érzelmesen, ami rám is hat” – mondta a Duna múltidéző műsorának korábbi vendégeként Demjén Ferenc, akinek gondolatait a nap folyamán több alkalommal is megosztja hallgatóival a Dankó Rádió.

A hétvégi műsorban helyet kapnak Demjén Ferenc fiatalkori küzdelmeiről és sikereiről szóló történetek is, amelyek a zenei szakmába vezették. Beszél arról, miért családi örökség nála az éneklés, milyen volt gyerekként, vagy épp mi volt az első hangszer, amin játszott.

Mesél továbbá zenei karrierje kezdetéről is, arról, hogyan került a profi zenei szakmába, valamint a V’Moto-Rock zenekar megalapításának kulisszatitkairól.

Demjén Ferenc tematikus hétvége – december 21-én és 22-én a Dankó Rádióban.

Kiemelt kép: Demjén Ferenc koncertje a Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó Retro Tabán zenei rendezvényen 2023 augusztusában (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)