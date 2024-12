Vastag Csaba édesapja életre szóló meglepetést kapott születésnapjára

A Dankó Rádió Jó pihenést! című hétvégi magazinjában Nádas György szerkesztő-műsorvezető vendége volt Vastag Csaba. A Fonogram-díjas énekes szüleitől örökölte a zene szeretetét, édesapja rajong a magyarnótákért, egyik születésnapján Bangó Margit énekelt.

Veszprémben töltött gyerekkoráról, családjáról és első zenekarairól is mesélt a Dankó Rádió vendégeként Vastag Csaba. Az énekes otthonról hozza a zene szeretetét: pedagógus szülei különböző műfajokkal ismertették meg őt és öccsét, Vastag Tamást, akivel együtt indultak el az előadóművészi pályán.

„Édesapánk nagy magyarnóta rajongó, szinte nincs olyan, amit ne ismerne. Az egyik születésnapjára Bangó Margitot hívtuk el vendégségbe, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy énekelt nekünk, illetve velünk. A művésznőt is meglepte, milyen régi, szinte elfeledt magyarnóták szövegét ismeri édesapánk” – mondta Vastag Csaba a Jó pihenést! című műsorban. Az énekes zenei gyökerei mellett arról is beszélt, hogy szereplési vágya ösztönösen jött, már óvodás korában is élvezte a figyelmet, többször megtörtént, hogy az ebédlőasztalra állva szavalt és énekelt.

„Bár fiatalon sok versmondóversenyt nyertem, szépen beszéltem és hangsúlyoztam, felnőttkoromra jelentősen leromlott a beszédem, mert elkezdtem hadarni. A testvérem, Tomi sokkal érthetőbben beszél, mint én, ezért prózai szerepekre sokkal alkalmasabb nálam, ezért is vállalok jellemzően csak énekes felkéréseket” – tette hozzá az előadó, aki úgy véli, egy énekes életében a legnagyobb siker, ha születik egy örökzöld dala, számára ez a létezés egyik legszebb lenyomata.

Fotó: Vastag Csaba (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)