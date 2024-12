Nyolcévi renoválás után megnyílik a Vasari-folyosó Firenzében

A 2016 óta tartó munkálatok során teljesen felújították a 750 méter hosszú átjárót, így a nagyközönség számára is látogatható lesz, előzetes jegyfoglalással, 25 fős csoportokban. A jegy ára 43 euró (17 800 forint), amely magában foglalja a Giotto, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tiziano és Boticelli remekműveit bemutató Uffizi Galériába szóló belépőt.

A Firenze szívében, az Arno folyó felett áthaladó folyosón a látogatók az Uffizi Szobor és Festménygalériától a Pitti-palotáig és a mögötte elterülő Boboli-kertig juthatnak el.

Originariamente destinata al ciborio della Cappella dei Principi in San Lorenzo, la formella in #pietredure fu riutilizzata nel 1785 per l’altare della #CappellaPalatina di #PalazzoPitti

Ultima Cena, Botteghe granducali, su disegno di Ludovico Cardi detto il #Cigoli 1606c. pic.twitter.com/9w16qDjNrF

— Gallerie degli Uffizi (@UffiziGalleries) April 14, 2022