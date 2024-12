Népzenei ihletésű lemezt készített a Bagossy Brothers Company

Csillag az égen címmel népzenei albumot készített a Bagossy Brothers Company. A zenekar 2025. március 8-án az MVM Dome-ban ad különleges koncertet.

Népzenei műsorát még októberben tripla telt ház előtt mutatta be a Bagossy Brothers Company az Erkel Színházban, ennek zenei hanganyaga került az új lemezre. A legnépszerűbb Bagossy-dalok átdolgozásában a szülőföldjükre jellemző népdalkincs is fontos szerepet kapott – közölték a szervezők.

A Bagossy Brothers Company népzenei ihletésű anyagához az első szikrát néhány éve a Szimfonik műsorukban elhangzott, Harmonikás című dal Hegedűs néven megszületett átirata adta, ami annak a műsornak a csúcspontja volt.

„A koncertek utáni backstage mulatozások alkalmával többször került elő a hegedű, mint a bluetooth hangszóró. Innen egyenes út vezetett oda, hogy ebből a nyilvánosságnak is megmutassunk valamit. Ugyanakkor nem csak a szimpla mulatozást vittük színpadra, a dalok átalakítása közben egyre több, a szülőföldünkre jellemző népdal épült be Molnár Szabolcs prímás jóvoltából a számokba. Ezután az egész egy dramaturgiai szál mentén kicsit a színházi körülményekhez is hozzá lett alakítva” – idézte Bagossy Norbertet, a zenekar frontemberét a közlemény.

A műsor színházi megvalósításért Vecsei H. Miklós rendezőként, Berecz István pedig koreográfusként felelt. A zenei átiratokat Molnár Szabolcs készítette, mellette a koncerteken a Cika zenekar, Antal Csenge népdalénekesnő és húsz néptáncos működött közre.

A műsor zenei anyaga digitálisan és fizikai formában (tripla CD-n) egyaránt elérhető. A zenekar Menetszél címmel indított videósorozatának legújabb részében a rajongók bepillantást nyerhetnek a Csillag az égen című műsor születésébe.

