Kilencszeres áron kelt el Dorothy piros cipellője

Az aukció előtt a cipők értékét több mint 2,3 millió fontra (kb. 1,15 milliárd forint) becsülték. A dallasi székhelyű Heritage Auctions szerint az árverés honlapját több mint ötvenezren tekintették meg. Az online licitálás múlt hónapban 1,55 millió fontról (kb. 772 millió forint) indult, majd az élő árverés szombat késő délutáni kezdete után az ár gyorsan emelkedett, végül elérve a lenyűgöző 28 millió dolláros (kb. 22 millió font, azaz 10,96 milliárd forint) összeget.

A piros cipőt 2005-ben lopták el a Judy Garland Múzeumból, amely Garland szülővárosában, a minnesotai Grand Rapidsban található. A tolvaj kalapáccsal betörte a múzeum ajtajának és vitrinjének üvegét, hogy megszerezze a cipőket.

The ruby slippers worn by Judy Garland in ‘The Wizard of Oz’ just sold for $32.5 million at @HeritageAuction 🤯 pic.twitter.com/uWrTfs8Dcr

A cipellők holléte egészen 2018-ig ismeretlen volt, amikor az FBI visszaszerezte őket. A tolvajt idén év elején vonták felelősségre és ítélték el.

Michael Shaw emléktárgygyűjtő, aki kölcsönadta a cipőket a múzeumnak, februárban kapta vissza azokat. A licitálók között volt a Judy Garland Múzeum is, amely az évente megrendezett Judy Garland Fesztiválon gyűjtött pénzt a cipők megvásárlására, kiegészítve a minnesotai törvényhozók által felajánlott 100 000 dollárt (kb. 78 000 font, azaz 38,9 millió forint).

Dorothy’s ruby slippers worn by Judy Garland sell for nearly £22MILLION – more than NINE times more than they were predicted – nearly 20 years after they were dramatically stolen https://t.co/Ly95FfYM7L pic.twitter.com/qcQNny3tj8

— Mail+ (@DailyMailUK) December 8, 2024