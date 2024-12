Napjaink egyik legnépszerűbb popsztárja jövő ősszel Budapesten ad koncertet

Napjaink egyik legnépszerűbb popsztárja, Katy Perry jövő ősszel Budapesten ad koncertet. Az amerikai énekes-dalszerző jelenleg is zajló világkörüli turnéja egyik európai állomásaként 2025. október 27-én az MVM Dome-ban lép fel.

Katy Perry tizenöt év után koncertezik ismét a magyar fővárosban. Minden idők egyik legsikeresebb előadójához olyan világslágerek fűződnek, mint az I Kissed a Girl vagy a Firework, utóbbi videoklipjét éppen Budapesten forgatta magyar rajongói közreműködésével – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

Mint írták, az énekes legnagyobb slágereiből összeállított, látványos showjával, a The Lifetimes Tour-ral jövő ősszel lép fel Európában.

Katy Perry idén ősszel fellépett az az MTV díjátadó gáláján, ahol nemcsak a legjobb videó díját vette át, hanem énekelt is, a legismertebb dalaiból készült válogatás mellett legújabb albumáról, a 143-ról is előadott két számot.

Összesen 115 milliárd lejátszással, világszerte több mint 70 millió eladott albummal Katy Perry minden idők egyik legkeresettebb zenei előadója.

Egyike annak a tizenkét művésznek, akik túllépték a 100 milliós lejátszást, a Capitol Records történetében pedig ő a legnagyobb eladást produkált női előadó.

A kaliforniai Santa Barbarában Katheryn Elizabeth Hudson néven, két lelkipásztor középső gyermekeként 1984-ben született énekesnő gospel- és egyházi zenén nőtt fel, és a templomi karban énekelt. Első albuma 17 éves korában, 2001-ban jelent meg, provokatív dalaival 2008-ban robbant be a köztudatba One of the Boys című lemezével, amely huszonöt országban volt listavezető.

A RIAA (Amerikai Hanglemezgyártók Szövetsége) történetében ő volt az első zenész, aki három alkalommal is meghaladta a 10 milliós eladást kislemezeivel (Firework, Dark Horse, Roar), azóta a gyűjteményhez csatlakozott a California Gurls (feat. Snoop Dogg) és az E.T., valamint 2010-es Teenage Dream albuma és annak címadó dala.

Amikor a 2013-ban megjelent Dark Horse és Roar videoklipjei átlépték a hárommilliárdos nézettséget, Katy Perry lett az első női előadó, aki elérte ezt a mérföldkövet. Azóta a Roar már átlépte a négymilliárdos határt. A Spotify-on több mint 57 milliós havi hallgatóbázissal és 30 milliónál is több követővel büszkélkedhet.

Katy Perry számos jótékonysági kezdeményezés aktív támogatója. 2013 óta az UNICEF jószolgálati nagykövete, a Variety Power of Women kitüntetését 2021-ben az alapítványával, a Firework Foundationnel végzett munkájáért ítélték neki. Ennek az alapítványnak az a küldetése, hogy a művészeteken keresztül segítsen a hátrányos helyzetű közösségekből származó gyerekeknek. 2018-tól hét évadon át volt az American Idol zsűritagja.

Katy Perry eddig egyszer adott koncertet Magyarországon: 2010 október 1-jén a Papp László Budapest Sportarénában.

Kiemelt kép: Melbourne, 2020. március 8.Katy Perry amerikai énekes-dalszerző (Fotó:MTI/EPA/Michael Dodge)