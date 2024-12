Koncertek és szabadtéri kiállítás a Várkert Bazár év végi és újévi programjában

A Várkert Bazárban a Random Trip zenészeivel ünnepelhetik az érdeklődők az előszilvesztert, az év pedig a neves elektronikus zenei fesztiválsorozat, a Be Massive eseményével zárul. Az új esztendő különleges kulturális programokkal, koncertekkel, szabadtéri kiállítással, színházi esttel és mozival várja az érdeklődőket.

A Várkert Bazár hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Grecsó fivérek Többet magunkról című irodalmi táncprodukciója utoljára december 29-én lesz látható. Az előadás gerincét Grecsó Krisztián író művei képezik, amit improvizatív dzsessz és Grecsó Zoltán táncművész előadása egészít ki.

December 30-án, előszilveszter alkalmából az idén 15 éves könnyűzenei közösség, a Random Trip lép fel, a koncert sztárvendégei között lesz Tarján Zsófi (Honeybeast), Vitáris Iván (Ivan & The Parazol), Sena (Irie Maffia), Vavra Bence és Wolf Kati is.

A programon Magyarország neves DJ-i lesznek hallhatók, fellép Chriss Ronson, Dubecticut, Lenny Lenoks, Robert Makai, Metha és Somazed is. Az elektronikus zene iránt érdeklődőket a december 31-i program különleges vizuális elemekkel várja – olvasható a közleményben.

A tájékoztatás szerint több népszerű művész is színpadra lép a Várkert Bazárban 2025 elején.

Az újév január 1-jén a Szent Efrém Férfikar koncertjével kezdődik, január 3-án pedig Dívák újéve címmel ad koncertet Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fúvósai, a BJO Brass. Az est vendége Radics Gigi lesz.

Radics Gigi (Nemzeti Fotótár/Mohai Balázs)

Másnap Sárik Péter Trió áll színpadra. A koncerten Illényi Katica, Berki Tamás, Szőke Nikoletta és Koszorus Krisztina Koszika is közreműködik, a négy művész most először lép fel együtt.

Január végén a Szelíden és szilárdan sorozat a Hitvallás Szabó Magda műveiből, életről, családról, hitről, hivatásról című esttel folytatódik. Az előadásban megelevenedik Szabó Magda anyai nagyszüleinek családja, férje és élete legfontosabb helyszíne, Debrecen. Az írónő szerepében Gajdó Delinke színművészt láthatja a közönség.

A Testőrpalota vetítőtermében kultúrtörténeti ismeretterjesztő alkotások és különleges tehetségű művészeket bemutató filmek lesznek láthatók. Két új filmet is bemutatnak, januárban a Michelangelo – Szerelem és halál című brit képzőművészeti dokumentumfilmet láthatja a nagyközönség, amely az Exhibition on Screen-sorozat része. Az alkotás Michelangelo életét és munkásságát mutatja be, a filmben neves műkritikusok és kortárs képzőművészek is megszólalnak.

Februárban vetítik először a 200 éves a londoni Nemzeti Galéria című angol dokumentumfilmet, amely a világ egyik legnagyobb képtárában található műalkotásokról szól. A film azokat szólaltatja meg, akiknek az életét meghatározta a galéria: a biztonsági őrtől az igazgatóig, a hétköznapi látogatótól a hírességekig, a királyi család tagjaiig. Az alkotás az ő szemükön keresztül vizsgálja a galéria történetét és jövőjét.

A békebeli ünnepi képeslapok világát eleveníti fel a Várkapitányság és a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ – Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum közös, Boríték nélkül – Téli képeslapok a boldog békeidőkből című adventi kiállítása.

A megújuló Budavári Palotanegyedben immár hagyomány, hogy a karácsonyi időszakban ünnepi témájú szabadtéri kiállítás várja a látogatókat. Idén az adventi tárlat 16 darab szabadon álló, kivilágított installációban összesen 32 tablófelületen vezeti be a látogatókat az ünnepi képeslapok világába.

A február 10-ig a Lovarda épülete mellett a Csikós udvaron látható tárlat különlegessége, hogy a keretek oldalain elhelyezett rejtvények segítségével a gyerekek játékos formában is megismerkedhetnek a kiállítással. Exkluzív tárlatvezetések is lesznek, december 14-én Sal Endre író, az Újságmúzeum főszerkesztője kalauzolja körbe az érdeklődőket.

A Savoyai teraszon megnyitott, kivilágított, 400 négyzetméteres korcsolyapályát január 15-ig lehet használni a hét minden napján – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció.