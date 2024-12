Novotny Zoltán a rádiózás őskoráról: Tüdőröntgen felvételre is rögzítettek magyarnótát

A magyar rádiózás jövő évi jubileumi évfordulója apropóján indította el a Kossuth Rádió a szerdai Felfedező – Nyelvről, irodalomról, zenéről című műsora keretén belül a rádiózás történetét, legendáit bemutató sorozatát. A havi rendszerességgel hallható tematikus műsor első vendége Novotny Zoltán, Kazinczy-díjas szakember volt, aki a legendás Pagodához kapcsolódó élményei mellett a rádió archívumának technológiáit is felidézte.

Jövőre ünnepeljük a magyar rádiózás elindulásának 100. évfordulóját. 1925. december 1-jén kezdődött meg Magyarországon a folyamatos rádiósugárzás a budapesti Rákóczi úton lévő stúdióban. Ennek tiszteltére indította el a Kossuth Rádió a Felfedező – Nyelvről, irodalomról, zenéről című szerdánként hallható műsorában azt a havi rendszerességgel, minden hónap első szerdáján jelentkező sorozatot, amelyben a rangidős szakemberek és még mindig aktív kollégák osztják meg emlékeiket a rádiózás múltjáról, de szóba kerül a jelen és a jövő is. A beszélgetésekből Az üvegfalon túl, a Pagoda kulisszatitkai címmel egy könyv is készül. Az első adás vendége Novotny Zoltán, Kazinczy-díjas szakember, a sportszerkesztőség korábbi vezetője volt, aki jelenleg is a Nemzeti Sportrádió hangja.

A szakember hivatalosan 1963 óta dolgozott a Magyar Rádióban, életét a sportpályán vagy sportközvetítéssel, sportműsorok készítésével töltötte, de sok más műsorban is megszólalt. „Jelszavunk az volt, hogy aki minket hallgat, mindent lát. Tehát olyan formán kellett átadni azt, amit látok, amiről beszélek, hogy a hallgató egyszerűen érezze, képzelje magát oda. Nemcsak informáltam, hanem neveltem is, ismeretet terjesztettem, és talán szórakoztattam is” – mondta Novotny Zoltán, aki a – Nemzeti Sportrádióban ismét hallható, Körkapcsolás című legendás műsorban mindvégig szerepelt. „1963 júliusától vagyok hivatalosan rádiós, és ’63 szeptemberében indult a Körkapcsolás. Kezdtem kisfiúként, kezdő riporterként a nagyok után valahol a sor végén, és aztán aránylag hamar odakerültem az úgynevezett közvetítő riporterek közé. Nem beszélve arról, hogy ’82-től már én voltam a főnök. Tehát 30 éven át szegről-végről hozzám tartozott a sport. A Körkapcsolással 13 nyári olimpián vettem részt, 49 éven át beszéltem magyar sikerekről és kudarcokról”.

Bár hivatalosan 1963 óta dolgozott a rádiónál, már az ötvenes években volt lehetősége belépni a annak kapuján. Gimnáziumi osztálytársának édesanyja dolgozott a rádióban, általa diákként járt már az épületben és az úgynevezett 6-os stúdióban néztek bemutatás előtt álló, vagy soha be nem mutatott filmeket. Első interjúját Granek Istvánnal, a kajak-kenu szövetség kapitányával készítette. „A szalagos időszakban érkeztem a rádióba, 9-11 kilogrammos szerkezetekkel, orsós magnóval közlekedtünk tömegközlekedéssel és készítettük az interjút” – emlékezett vissza, hozzátéve, hogy előtte viaszlemezbe vágták az anyagokat.

„Láttam még olyat az archívumban, hogy röntgenfelvételre vájták bele a hangot. Tehát gyakorlatilag egy tüdőn volt például egy magyarnóta, vagy éppen egy tudományos előadás” – osztotta meg a rádiózás őskorához tartozó emlékét Novotny Zoltán a Kossuth Rádió műsorában.

Felidézve a Pagodához fűződő emlékeit, elmondta: hajnali hattól éjjel kettőig folyt ott az élet. „Színészek, zenészek, híres emberek, tudósok, rádiósok ültek ott, és készültek a felvételre vagy az élő adásra. Kávéztak, bekaptak egy süteményt és közben pletykáltak, úgyhogy sokszor a Pagodában mindent előbb lehetett tudni” – mesélte a jó hangulatú, központi jelentőségű helyről.

A teljes beszélgetés újrahallgatható a műsor Médiaklikk-oldalán.

Felfedező – Nyelvről, irodalomról, zenéről szerdánként 14:34-től a Kossuth Rádió műsorán.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga