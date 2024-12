Igazi csoda, hogy itt vagyok – súlyos autóbalesetére emlékezett vissza Csík János

A jobb keze az egyetlen olyan végtagja Csík Jánosnak, amelyben nincs fém. A Kossuth-díjas zenész a Dunán az adventi időszakban látható Várva várt című műsorban emlékezett vissza 22 évvel ezelőtti súlyos autóbalesetére, és annak évekkel későbbi életmentő szerepére.

Ismert emberek lélekre ható történeteit ismerhetik meg a nézők Duna saját gyártású sorozatából, amelyet az adventi időszakban láthatnak hétköznap esténként a csatornán. A Várva várt egyik epizódjában Csík János Kossuth-díjas zenész 22 évvel ezelőtti autóbalesetéről és annak máig tartó, az Isteni gondviselést példázó hatásáról beszélt. Annak idején több műtéten átesett, amely során fémeket ültettek végtagjaiba, leszámítva a jobb kezét.

„Gyakorlatilag ez az egyetlen ép végtagom. Mindent úgy raktak össze, hogy működni tudjon. Egy igazi csoda az, hogy itt vagyok” – mondta a Petőfi Zenei Díjas művész. Évekkel később azonban a fémek gyulladást okoztak nála, és sokáig úgy tűnt, hogy a gyógyszeres kezelés dacára is újra megoperálják. Egyik orvosa azonban nem javasolta a műtétet. „Biztos vagyok benne, hogy valamilyen szinten a Jóisten egyfajta irányítása is befolyásolta az eseményeket. Ennek az orvosnak köszönhetem, hogy végül egy másik műtétet hajtottak végre rajtam, ami viszont jócskán befolyásolta a későbbi életemet. Ha nem ez történik, akkor nem is biztos, hogy itt ülök” – árulta el Csík János.

Várva várt – hétköznap 18:40-től a Dunán.

A Várva várt idézett epizódja újranézhető a Médiaklikken.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga