Felújítják a Strahov-kolostor orgonáját, amelyen egykor Mozart játszott

Wolfgang Amadeus Mozart 1787 őszén, második prágai látogatásakor a prágai várban (Hradzsin) található Strahov-kolostorban időzött, ahol kipróbálta a Jan Lohelius Öhlenschlägel és fivére által néhány évvel korábban épített orgonát. A hagyomány szerint

„Sajnos Mozart improvizációja az ötvenedik ütemnél félbeszakadt, ezért a darab hiányos formában létezik. Ami megmaradt belőle, az inkább egy vázlatra hasonlít, és különleges kihívás elé állítja a mai orgonistákat: vagy improvizálniuk kell, hogy befejezzék a darabot, vagy egyszerűen befejezetlenül hagyják” – mondta Martin Christian Psenicka, a kolostor gondnoka a Prágai Rádiónak.

The Strahov Monastery in Prague, built in 1140, is known for its library. The library is divided into two major halls: The Baroque Theological Hall contains 18,000 religious texts, and the grand Philosophical Hall has over 42,000 ancient philosophical texts pic.twitter.com/IRgXZaqbc0

