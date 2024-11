Rádiótörténeti kulisszatitkok és legendás hangok a magyar rádiózás ünnepén a nemzeti főadón

December 1-jén ünnepli 99. születésnapját a magyar rádiózás. Az évforduló alkalmából tematikus műsorokkal várja hallhatóit vasárnap a Kossuth Rádió. A többi között megismerhetik a Pagoda kulisszatitkait, a csatorna külföldi tudósítóit és hallhatják régi, legendás rádiósok üzeneteit is.

1925-ben december 1-jén kezdődött meg Magyarországon a folyamatos rádiósugárzás a budapesti Rákóczi úton lévő stúdióban. A rendszeres rádióadás műszaki-technikai hátterét a Magyar Királyi Posta biztosította, a műsorokat pedig a Telefonhírmondó Részvénytársaság készítette. Az indulás évében az előfizetők száma nem érte el a tízezret. Négy évvel később már 250 ezren hallgattak rádiót.

Az évfordulót idén is átfogó tematikus műsorokkal ünnepli a nemzeti főadó, a Kossuth Rádió. Már november 29-én pénteken, a Délelőtt című műsorban Diósdról a Rádió- és Televíziómúzeumból jelentkezik a stáb. A 15 órától a Kalendáriumban is megemlékeznek a jeles napról, a műsor vendége Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója lesz. A vasárnapot régi rádiósok üzenetei keretezik majd, és megjelenik a téma a Vasárnapi Újság, és a Hajnal-táj adásában is. A Gondolat-jel című műsorban rádiós múzeumokat mutatnak be, kora délután pedig a 30 perc alatt a Föld körülben a külföldi tudósítókat ismerhetik meg a hallgatók. 14 órakor kezdődik Felszeghy Csaba, Az üvegfalon túl, a Pagoda kulisszatitkai című műsora, amelyben két rádiós legenda, Novotny Zoltán és Járai Judit is megszólal. Azonos címmel jövőre könyvet is terveznek kiadni, bemutatva a rádiózás történetét. 15:30-kor a Kívánságkosárban ezúttal a vidéki tudósítók zenei kívánságai hangzanak el. Este fél 7-kor az Irodalmi újságban a készülő könyv részleteiről is hallhatnak majd. Ebben a kötetben a Felfedező szerdai irodalmi kiadásában készített interjúkból válogatnak. A megjelenés 100 éves évforduló napján 2025-ben várható. December 2-án a Jó napot Magyarország! című műsorban a hallgatókkal beszélgetnek a műsorvezetők a rádiózás jövőjéről.

A jeles napról minden évben megemlékezik a Kossuth Rádió, a 2023-ban Gécsek-Tóth Enikő által a születésnapra szerkesztett Délelőtt című műsor rangos elismerést kapott: bekerült a Nemzetközi Rádió és Televízió Egyesület (URTI ) 2024 Radio Grand Prix 10 legjobb műsorába egyetlen magyarként Kanada, Kamerun, Irán, Csehország, Olaszország, az Egyesült Királyság és Románia rádiós műsorai mellett.