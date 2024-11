Komár Lászlóra emlékezik hétvégén a Dankó Rádió

Tematikus hétvégét tart a magyar zene rádiója a „magyar Elvis” november 28-i születésnapja alkalmából, amelyen örökzöld slágerei mellett korábbi interjúiból is hallhatnak részleteket a hallgatók.

Táncoló fekete lakkcipők, Mondd, kis kócos, No miss – legendás dalok Komár László öt évtizedes életművéből, amelyek november 28. és december 1. között felcsendülnek a Dankó Rádióban. A zenék mellett az énekes korábbi interjúi is újra adásba kerülnek 1986-ból és 2002-ből. A Hungaroton kiadó Életműdíjával elismert előadó ezekben feleleveníti a kezdeteket: hogyan találkozott először a zenével és miként vált belőle énekes annak ellenére, hogy sosem tanult zenélni és nem játszott hangszeren sem. Mesél arról is, milyen tragédia árnyékolta be első igazán nagy szóló sikerét, az Oh, csak a hajnal jönne már című dal feléneklését.

A történetekben beszél példaképéről, Elvis Presley-ről, valamint arról, hogyan próbálták meg utánozni a rock and roll műfaj királyának stílusát. Presser Gábort is hallhatják Komár Lászlóról, aki arról vall, hogyan született meg az Elvis-album ötlete.

A Dankó Rádió Facebook-játékra is invitálja hallgatóit a tematikus nap kapcsán, amelynek részleteit megtalálják a rádió közösségi média oldalán.

Kiemelt kép: Bara István/MTI