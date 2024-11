Gubik Petra mesékkel őrzi magában az örök gyereket

A Csukás Meserádió csatornahangja, Gubik Petra színművész elmondta, a csodás történetek iránti máig tartó rajongása gyerekkoráig nyúlik vissza. Az M5 Librettó című műsorának vendégeként meseírásra buzdította a nézőket, és az adásból az is kiderült, hogy az eddigi pályaművek egyértelmű bizonyítékai annak, hogy az embereknek fontos a család.

A Csukás Meserádió csatornahangja, a Junior Prima, Petőfi zenei és Honthy Hanna-díjas előadóművész Gubik Petra gyerekkora legcsodálatosabb pillanataiként emlékezik a mesehallgatással töltött időre, édesanyja, édesapja és nagymamája is rendszeresen olvasott neki és testvéreinek. Úgy gondolja, így lehet fejleszteni és neveli a gyermekeket, akiknek ez által gazdagodhat a fantáziája, gondolkodásmódja. Az inspiráló történetek azonban felnőttként is fontosak egy ember életében. „Ha mindenben megtaláljuk a mesét, a játékosságot, meg tudjuk őrizni magunkban az örök gyereket. Jó az, ha egy részünk soha nem nő fel, ápolni kell magunkban ezt a kisgyereket felnőttként is” – hangsúlyozta a Librettóban Gubik Petra, kiemelve, a meseolvasás máig élete része. Hamarosan új történeteket is felolvashat, hiszen még november 30-ig beküldhetik meséiket a felnőttek és gyerekek is a Csukás Meserádió Mesék a karácsonyfa alól című pályázatára.

Az eddig beérkezett alkotásokba beleolvasva kitűnik, az emberek életében központi szerepet tölt be a család. „Sokan írtak családi meséket, szüleikről, nagyszüleikről, gyerekeikről. A történetek alapján elmondható, hogy érzelmes nép vagyunk, megmutatkozik, hogy a család egy stabil pont az emberek életében, olyan közeg, amelyben mindig van valaki, aki megfogja a kezünket” – részletezte Gévai Csilla, a Csukás Meserádió kreatív szerkesztője, milyen érzelmes, bensőséges alkotások érkeztek kiírásukra.

A Librettó műsorvezetője, Sipos Szilvia is ilyen típusú mesét írna. A nézőknek elárulta, története édesapjáról szólna. „Ő volt az, aki mesét írt nekem és rendszeresen olvasott is. Már elvesztettem őt, és azt gondolom, egy mesén keresztül ismét találkozhatnék vele, hiszen a fantázia határtalan, egy csodás történetben pedig bármi lehetséges”.

A pályaműveket még november 30-ig várják, a felnőtt- és gyerekkategóriák három legjobbja az M2 Gyerekcsatornán és a Csukás Meserádióban találkozhat majd alkotásával. További részletek és a nevezés módja a www.csukasmeseradio.hu oldalon érhetők el.

A beszélgetés újranézhető a Librettó Médiaklikk-oldalán.

