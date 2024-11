Megnyílt a TV Maci-bolt gyerekkorunk kedvenceivel – Süsü és barátai mind a karácsonyfa alá kerülhetnek

A karácsonyi készülődés meghitt pillanatai egyre inkább átszövik mindennapjainkat. Az ajándékvásárlás izgalma és az örömszerzés vágya ilyenkor mindenkit magával ragad: e különleges időszakban kínál lehetőséget az Etele Plázában november 25-én megnyílt TV Maci-bolt. A generációkon átívelő kedvencek egyedi termékei karácsonyig várják az érdeklődőket.

Nagy népszerűségnek örvendenek manapság a klasszikus értékeket bemutató mesék, bábjátékok, amelyek generációkról generációkra öröklődnek és a közmédia gyermekeknek szánt csatornáin – az M2 Gyerekcsatornán és a Csukás Meserádión – folyamatosan találkozhatnak velük a nézők, hallgatók így bizonyára sokaknak nagy örömet okozhatnak a boltban található tárgyak egyik a karácsonyfa alatt.

A november 25-től elérhető TV Maci-bolt kínálata igazi nosztalgikus kincsesbánya.

A bevásárlóközpontban található üzletben minden látogató beszerezheti az ünnepekre szánt legszebb ajándékokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az ikonikus mesefigurák plüss változatai, Kukuri és Kotkoda, Süsü, Frakk, TV Maci mind megvásárolhatók egész évben a tvmacibolt.hu webáruházban is, de a most megnyílt boltban személyesen is lehetőség nyílik a különböző ismert mesefigurák és a képeikkel ellátott hűtőmágnesek, kulcstartók, zoknik, kártyajátékok és sok egyéb izgalmas tárgy megtekintésére, megvásárlására.

Fotó: MTVA

Látogasson el Ön is a TV Maci-boltba, mint a Duna műsorvezetője Fodor Imre, és találja meg a tökéletes ajándékot szerettei számára!

Kedvenc mesefigurái már személyesen is megvásárolhatók: keresse őket az Etele Pláza Somogyi úti főbejáratánál a karácsonyig nyitva tartó TV Maci-boltban.