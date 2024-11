Földes László „Hobo” : 31 éve van otthonom

Nem gondoltam volna, hogy 79 éves koromban ilyen szeretetet érzek majd, mint például a feleségem iránt – vallotta be Földes László „Hobo” az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorának vendégeként, ahol életét, pályáját összegző interjút adott közelgő jubileumi, születésnapi koncertje kapcsán. A megszámlálhatatlan fellépést maga mögött tudó művész azt is elárulta, a mai napig izgul minden előadás előtt.

Februárban lesz 80 éves Földes László „Hobo”, a Kossuth-díjas zenész, előadóművész a jeles napot egy nagykoncerttel ünnepli a Papp László Budapest Sportarénában. A Petőfi Zenei Díj 2024-es Életműdíjasa ennek kapcsán árulta el az Esti Kornél vendégeként, hogy hallhat majd a közönség olyan dalokat is, amelyeket még nem játszott. „Mindig izgulok, minden előadás előtt. Nem a közönség, hanem magam miatt, hogy meg tudok-e felelni annak, amit csinálok, másrészt annak, amit várnak tőlem” – fogalmazott. Elmesélte, volt már faluban, 43 ember előtt verset mondani, és állt már több mint tízezer ember előtt is, de számára az érzés ugyanaz. „A dolog élet-halálra megy, ha majd nem lesz hozzá kedvem, abbahagyom” – tette hozzá. Azt is bevallotta, nehéz néha kezelnie azt a mennyiségű szeretetet, amit kap az emberektől. Amikor egy erdélyi kisvárosban magyar gyerekekkel találkozott, olyan fogadtatásban részesült, hogy érzelmei palástolásában nagy segítségére volt napszemüvege.

Pályája, élete főbb pillérei, meghatározó eseményeinek bemutatása mellett a beszélgetés során családjára is kitért, óriási ajándéknak, a világ legszebb dolgának nevezve feleségét és két gyermekét. „31 éve van otthonom, előtte csak lakások voltak, ahol laktam. Akármilyen hobó, csavargó vagyok, van hova hazatérnem, ahol olyan emberek várnak, akik szeretnek, és akiket viszont szerethetek. Nem gondoltam volna, hogy 79 éves koromban ilyen szeretet érzek majd, mint például a felségem iránt” – vallotta be. Hozzátette, érték magánéletében tragédiák, balsikerek, vereségek és csalódások. „Az emberismeretem nem nulla, hanem mínusz, így könnyű volt átverni, de az élet kárpótol a családdal, az emberek szeretetével, és azzal, hogy azt csinálhatom, amit szeretek és ebben a családomnak van a legnagyobb szerepe”.

A teljes beszélgetés újranézhető az Esti Kornél Médiaklikk-oldalán.

Esti Kornél – hétköznap 20:50-től az M2 Petőfi TV műsorán.

Kiemelt kép: Földes László „Hobo”. (Forrás: MTI)