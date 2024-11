Somogyi Dia új szerepben próbálta ki magát

Nemrég jelent meg kutyája, Vito által ihletett könyve Somogyi Diának. A műsorvezető a Család-barát vendégeként hangsúlyozta, a kalandos, a gazdi ballépéseit kellő humorral bemutató történetek mellett a felelős állattartásra is felhívja a figyelmet.

Meghökkentő és humorral átszőtt történeteket írt meg Somogyi Dia a kutya szerepéről a családban. A Duna délelőtti magazinműsorába a főszereplővel, a könyvet ihlető kutyusával, Vitóval érkezett Somogyi Dia, aki elmesélte, milyen közös kalandokat éltek meg. Vito ugyanis evett már követ, nyelt le toklászt, és törte már el a lábát, a szerencsétlenül járt kutyán és sérülésein még az állatorvos is elhűlt. A műsorvezető elmondta, a könyv nagy százalékban viccesen, ironikusan az esendő gazda ballépéseit is leírja, de szerepet kap benne a felelős állattartás is.

„Azt gondoltam, ha vannak gyerekeim, a kutyatartás a világ legegyszerűbb dolga lesz, mert pont ugyanúgy néz ki. Hát nem. Meg kellett tanulnom, hogyan kell tartani egy kutyát, mennyi kitartást, lemondást kívánt meg tőlem, ő ugyanis nem mondja meg mi a baja, hol fáj neki” – mondta Somogyi Dia, hangsúlyozva, egy állat nem játék, és sajnos az ötletszerű kutyavásárlás sokszor a menhelyen élő állatok számát szaporítja.

A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

