A Rubik-kocka előtt tiszteleg egy New York-i kiállítás

A Rubik-kocka által inspirált kiállítás nyílt New York galérianegyedében hétfőn.

A Rubik 80/50 – Fifty Years of Magic címet viselő tárlatot a Rubik-kocka feltalálásának 50. évfordulója és a logikai játék megalkotója, Rubik Ernő 80. születésnapja alkalmából nyitották meg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, valamint a New York-i Liszt Intézet szervezésében.

A New York-i TriBeCa városrészben működő One Art Space galériában tartott megnyitón köszöntőt mondott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint a szervezők képviseletében Püspök Balázs, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem akadémiai igazgatója és Palotai Csenge, a New York-i Liszt Intézet igazgatója.

Az utazókiállítás anyagának összeállításában a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói is részt vettek az intézmény Rubik 50 kurzusának inspirációjából merítve. A három részből álló összművészeti installációt korábban már bemutatták Tokióban. A részben interaktív tárlat célja a Rubik-életmű minél átfogóbb bemutatása a tervező életének fontos állomásain, a kocka történetén és kulturális hatásain keresztül.

A kiállításmegnyitón a Rubik-kocka által inspirált zeneművet adott elő Ábel Andrea, Nagy Dávid Ádám fagotton és Sallai Noémi.