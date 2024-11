Világrekord összeggel zárult a Virág Judit Galéria Zsolnay-aukciója

Világrekordnak megfelelő összegért, 28 millió forintért kelt el egy gyümölcstál a Virág Judit Galéria negyedik Zsolnay-aukcióján.

Pótszékes teltház várta Budapesten a világ negyedik Zsolnay-aukcióját, amelyet idén is a Virág Judit Galéria rendezett. Az eseményen 66 múzeumi rangú, nagyértékű és különlegesen szép kerámiát árvereztek el, amelyek többsége San Franciscóból érkezett Magyarországra.

Nemcsak a tárgyak, hanem sokszor a licitek is a tengerentúlról futottak be. A Zsolnay 150 év után is Magyarország egyik legkelendőbb márkája, egy-egy ritka, vagy kivételesen szép darabért vagyonokat fizetnek a gyűjtők – közölte a galéria szerdán az MTI-vel.

Kelen Anna árverésvezető kalapácsa 28 millió forintnál, vagyis a világrekordnak megfelelő összegért zárta le az egyik legjobban várt tétel licitjét. Az erotikus kisugárzású Zsolnay-remekmű, az 1910-ből származó Bacchanália-gyümölcstál faunnal és nimfákkal ért ennyit. A világrekordot a tavalyi aukción állították be, akkor is 28 millió forintot fizettek egy Zsolnay-tárgyért.

Húsz millió forintnál zárult le a licit egy mitológiai témájú vázáért, egy éjszakai panorámaképes, szecessziós váza 7,5 millió forintról indulva 16 millió forintig ért el, egy leopárdmintás váza 3,4 millió forintos kikiáltási árról 15 millió forintig jutott. A tételek között szerepelt több ritkaság, ezek közé tartozik egy Tulipánváza, amelyért végül 13 millió forintot fizetett új tulajdonosa.

Egy tulipánbimbós vázáért 8,5 millió forintot fizettek, 8 millió forintot ért a Venetian-sorozatból származó „békás” váza 1902-ből és egy gyöngyvirágos festésű váza. Két kerámia is 7,5 millió forintért cserélt gazdát, közülük a kristálymázas váza 1 millió forintról indult.