Kautzky Armand: A jövővel foglalkozom, és próbálok tanulni a múltból

A „carpe diem” filozófiája, vagyis a pillanat megélése – legyen az ünnepi vagy hétköznapi – fontos Kautzky Armand számára. A Jászai Mari- és Wacha Imre-díjas művészt, a Duna csatorna műsorvezetőjét 60. születésnapja alkalmából köszöntötték a Családi körben, amelyben az élethez való hozzáállásáról is elmélkedett.

Színművész, szinkronszínész, rendező és műsorvezető Kautzky Armand, aki a Duna délutáni magazinműsorában, a Családi körben kivételesen nem házigazdaként, hanem vendégként szerepelt. A műsor ugyanis különleges adással készült a 60. születésnapját ünneplő Kautzky Armandnak.

A stúdióban egyik kedvenc édessége, a csokitorta készült híres szinkronszerepére utalva: egy elegánsan öltözött titkosügynök, és egy sportkocsi is került rá marcipánról. Nemcsak édességként, hanem fizikai valójukban is megjelentek az impozáns, gyors autók a műsorban, az egyikből kiszállva, James Bondot megidézve, ikonikus bemutatkozásával köszöntötte a nézőket Kautzky Armand.

Születésnapja, a kerek szám kapcsán elárulta, elfogadja korát, azzal foglalkozik, miként éli meg ezt az időszakot. „Megtanítottam magam arra, hogy ne ragadjak bele bizonyos problémákba. Inkább a jövővel foglalkozom, és próbálok tanulni a múltból. Az egyik legfontosabb mondat számomra, a »carpe diem«, és mindenkit biztatok erre. Tessék megélni a pillanatot, legyen az akár ünnepi, akár hétköznapi. A mindennapokban is találok félig teli poharakat” – mondta.

Visszatekintve a mögötte álló évekre, úgy látja, sikerült mindig sokszínűen élnie az életét, színművészként is változatos műfajokban bizonyíthatott a színpadon, amellyel párhuzamosan szinkronmunkáiban is maradandót alkotott. Ez a változatosság és sokrétűség most is jellemzi életét. Nem bánja, hogy gyermekei nem követik a pályán, támogatja őket, hogy boldogok legyenek választott hivatásukban. Tapasztalatait színpadi beszédtanárként adja át a Zeneakadémia növendékeinek, és a műsorvezetés mellett rendezői munkájára is készül.

