Tematikus műsorokkal ünnepli a magyar nyelv napját a közmédia

November 13-án és az azt követő hétvégén a közmédia műsorai a magyar nyelv ápolásával foglalkoznak. A tematikus műsorok bemutatják, milyen különlegességek rejlenek a sport és a mesék nyelvében, és hogyan formálja mindennapi beszédünket a digitális világ hatása.

Az M5 kulturális csatornán több napon is a magyar nyelv lesz a központi téma. November 13-án a Librettó vendége Aczél Petra, a szép magyar beszéd megőrzésére alapított Montágh Testület elnöke lesz, az Ez itt a kérdés című műsorba pedig a testület másik tagja, Korbuly Péter érkezik, de vendég lesz még rajta kívül Balázs Géza nyelvész, Szűts Zoltán médiakutató és Lackfi János költő is. A témák között szóba kerül, miként formálja a digitális világ a nyelvet és hogyan akadályozza az önkifejezést és a gondolkodást a politikai korrektség. A tavalyi évhez hasonlóan idén is új részekkel jelentkezik a Legfőbb dísze a nemzetnek sorozat a műsorok között, de magyar nyelv lesz a téma a Nyelvében él… című műsorban is, a Magyar Krónika pedig Romhányi József munkásságát mutatja be. November 14-én a Kritika című műsor témája a magyar nyelv és a mesterséges intelligencia lesz Pölcz Ádám és Ligeti-Nagy Noémi nyelvészekkel. November 16-án szombaton a Kunszt stábja a Magyar Nemzeti Galériába látogat, ahol a képzőművészet és a nyelv összefonódását kutatják, majd szintén ezt teszik a Pray-kódex hasonmás kiadásán keresztül is. Gévay Csilla, a Csukás Meserádió kreatív szerkesztője az anyanyelv fontosságáról beszél, továbbá a műsor vendége lesz még Árkosi István festőművész, grafikus, író is. Ezt követően a Multiverzumban folytatódik a magyar nyelv napja, a műsor először az Országos Széchenyi Könyvtárba kalauzolja el a nézőket: az intézmény kézirattárában olyan különleges kéziratokat mutatnak be, amelyeket a közönség nem láthat, majd megnézik az ELTE könyvtárának és levéltárának kódexeit is. A Csukás Meserádió egyik felolvasója, Hűvösvölgyi Ildikó és Panegl Zsófia mesekutató a mesék nyelvéről beszélgetnek, Tripolszky Anna műsorvezető pedig a Montágh Testület beszédtechnika óráján vesz részt.

Szerdán a Dunán a Család-barát című műsor vendége lesz Györgyi Anna színművész, aki verset is mond majd, valamint Varga János a Montágh Testületből, a Családi kör műsorának vendége pedig Kovács István Kazinczy-díjas színművész lesz. Az M2 Gyerekcsatornán az Ünneplőben sorozat utolsó kisfilmje a magyar nyelv napjára készült és többször is látható napközben, valamint a Hetedhét kaland című műsorban is. Az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorának vendége Vladár Zsuzsa egyetemi docens lesz nyelvhelyesség témában.

A közmédia rádiói is sokrétűen foglalkoznak november 13-án a magyar nyelvvel. A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendége Pölcz Ádám egyetemi docens lesz, aki a 25. Kossuth-szónokversenyről is beszámol. A Felfedező – a tudomány világáról című műsor bemutatja a Magyar Nyelv Múzeumát, amely egy új kiállítással várja a látogatókat Széphalmon, a nyelvújító Kazinczy Ferenc egykori otthonában. Szó lesz még a közelmúltban alapított Grétsy László-díjról, az anyanyelvápolás és a nyelvművelés közötti különbségekről, valamint „nyelvi otthonunkról” a Kárpát-medencében. A műsor vendégei Pomozi Péter, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója, Nyiri Péter, a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója és Blankó Miklós nyelvész lesznek. A Kalendáriumban Domokos Zsuzsanna, a budapesti Liszt Múzeum igazgatója beszél az intézmény új, Liszt utazásai a történelmi Magyarországon című kiállításáról, és téma lesz az Írj levelet Kazinczy Ferencnek! pályázat is.

A Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsorában Horváth Péter Iván nyelvész, műfordító az élő nyelv változásairól beszél, a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában pedig Milus Marianna beszédtanárt a sport nyelvezetéről hallhatják.

A Nemzeti Archívum Skicc rovata is a magyar nyelvvel és annak hivatalossá válásával foglalkozik weboldalán.

A magyar nyelv napja – november 13-án a közmédia csatornáin.