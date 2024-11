Anyasebek és apasebek traumái – A Lélekutakon Bagdy Emőkével hetedik adása a generációkon át hordozott sebek drámáját mutatja be

Fájdalmas megállapítások és súlyos kijelentések hangzanak el az anyasebek és apasebek traumáit körbejáró Lélekutakon következő részében, amelyben Bagdy Emőke professzor asszony beszélgetőtársa Császár-Nagy Noémi klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és egyetemi docens volt.

Vajon begyógyíthatók a generációkon át hordozott sebek, és a nagyszülők segíthetnek a traumák feloldásában? Milyen történelmi, társadalmi és szociológiai hátterük van a tudat alatt átörökített rossz mintáknak? – ilyen és ehhez hasonló problémákra keresi a választ a Lélekutakon következő része.

Tudta, hogy az anyasebek létezése egyidős az emberiséggel? Gondolta volna, hogy továbböröklődnek a magzatban az anya által átélt tragikus események, a háború, a holokauszt borzalmai, vagy akár a Trianon miatt érzett fájdalma is? Ugyanis a nagyszülők, majd a szülők akarva-akaratlanul is átadják génjeikkel ezeket a fájó érzéseket a következő nemzedéknek, mely bár nem élt akkor, egy életen át cipeli ezeknek a sorstragédiáknak a súlyát.

Lélekutakon Bagdy Emőkével felvételén, Bagdy Emőke és Császár-Nagy Noémi (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

A szakemberek személyes példákkal és tanulságos történetekkel teszik hiánypótlóvá a témát alaposan körbejáró műsort. Olyan égető kérdésekről beszélgetnek, amelyek mindannyiunkat érintenek, mégis alig tudunk róluk valamit. Vajon szabad a gyermekeknek ezek miatt az „el nem követett bűnök” miatt vádolniuk a szüleiket? Ki a felelős az átörökített traumákért? Egyáltalán számonkérhetők a szülők, vagy valójában mindenki áldozat? Többek között ezeket a témákat feszegeti a pszichológiai műsor hetedik epizódja.

Az aktuális adás több szempontból is különleges. Egyrészről a stúdióban a szülők és gyermekek problémáiról egy anya és lánya beszélget, hiszen a professzor asszony beszélgetőtársa: a lánya volt. Másrészről pedig egy személyes és drámai vallomásnak is szemtanúi lehetünk, ugyanis a téma szakmai áttekintésén túl, anya és lánya betekintést engednek a családi és szakmai életük legérzékenyebb problémáiba, és egy régóta hordozott teher is feloldást nyer a műsorban.

Lélekutakon Bagdy Emőkével felvételén Császár-Nagy Noémi (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

A Lélekutakon Bagdy Emőkével című, többrészes műsor általános recept ígérete helyett támpontokkal segít eligazodni a hétköznapok útvesztőiben. A szakértők mélyreható beszélgetésekkel igyekeznek végigvezetni az érdeklődőket az életkihívásokon, fogódzókat adva a nehézségekhez.

A Lélekutakon pszichológiai és nevelési sorozata többek között olyan érdekes témákkal foglalkozott eddig, mint a lelki egészségünk, különböző stresszkezelési technikák, a gyermekek személyiségfejlődésének irányvonalai, párkapcsolati és párválasztási nehézségek, a digitális függőségünk vagy éppen a családi és iskolai bántalmazás kérdése.

A folytatásban olyan lényeges témákon vezet minket végig Bagdy Emőke professzor asszony, mint a házasság krízisei, az apaseb és anyaseb fájdalmas traumája, a munka és a magánélet dinamikájának kettős szorítása, az időskor elfogadása és drámája, vagy éppen a hit szerepe az életünkben.

Lélekutakon Bagdy Emőkével felvételén (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

A műsor állandó szakértője, Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta, aki mellett olyan szakemberek szólaltak meg eddig a műsorfolyamban, mint Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, Hal Melinda klinikai szakpszichológus és Tóth Dániel digitális nevelés szakértő. A következő részekben pedig itt lesz velünk Mihalec Gábor pár- és családterapeuta, Császár-Nagy Noémi klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta, Kádár Annamária pszichológus, valamint Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus is.

A lelki egészség és stressz témakörével foglalkozó Csak semmi pánik című első adás, a gyereknevelés kérdéseit taglaló második rész, az Elég magabiztos a gyereked?, az agressziót és a zaklatásokat feldolgozó harmadik műsor, a Bántalmazták már a gyermeked?, a párkapcsolati kérdéseket boncolgató negyedik epizód, a Szexualitás dimenziói, a gyerekeink digitális függőségét bemutató ötödik rész, A képernyő fogságában, valamint a házasság problematikáját taglaló hatodik epizód, a Holtomiglan-holtodiglan is visszanézhető már a hirado.hu YouTube-csatornáján.

