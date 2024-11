Új Star Wars-trilógia érkezik

Az új trilógia fejlesztése a kezdeti szakaszban jár, a forgatókönyvét Simon Kinberg, az X-Men producere, a Star Wars: Lázadók animációs sorozat társalkotója írta. Kinberg a Lucasfilm elnökével, Kathleen Kennedyvel együtt producere is lesz a készülő három filmnek.

‘STAR WARS’ Episodes 10-12 are reportedly in the works.

Simon Kinberg is writing the trilogy although some insiders think it may be the start of a new saga instead.

(Source: Deadline) pic.twitter.com/sMdB7ESpXd

