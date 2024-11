Fél éve népszerűsíti a magyar jazzt és támogatja a műfaj ifjú tehetségeit a Szakcsi Rádió

A közmédia online zenei rádiója idén áprilisban kezdte meg adását, és működése első fél évében bebizonyította – a többi között a salföldi Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál sikerével és a fiatal tehetségeket támogató „Küldd be a dalod!” pályázattal –, hogy a jazz nem csupán egy szűk réteg kedvelt műfaja hazánkban.

„Túlteljesítettük a magunk elé kitűzött célokat, mert az indulásnál még nem volt benne a tervben, hogy idén nyáron lesz egy saját jazzfesztiválunk” – kezdte Esztergályos Máté a Család-barát vendégeként. „A salföldi Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál egy igazán fontos lépés volt számunkra, hiszen a telt házas koncerteken megtapasztaltuk a műfaj mozgósító erejét: a közönség és a zenészek körében is népszerűnek bizonyult a program. Külön örömünkre szolgál, hogy a fiatalok is észreveszik, egyre többen érdeklődnek a műfaj iránt, főleg, ahogy az elektronika és a modern technológia is helyet kap a jazzben” – tette hozzá a rádió főszerkesztője.

A Szakcsi Rádió különös figyelmet fordít a fiatal tehetségek felkarolására. A „Küldd be a dalod!” pályázattal több ígéretes, pályakezdő magyar jazz-zenész kapott arra lehetőséget, hogy dalait megismerhesse a nagyközönség. Az eddigi két fordulóban már tíz fiatal tehetség, illetve formáció mutatkozott be, de az utánpótlás biztosítására a rádió negyedévente további pályázatokat indít majd.

„Későbbi terveink között szerepel további fesztiválok és különleges események szervezése, valamint a jazz hazai megítélésének formálása. A Szakcsi Rádió követi a kortárs irányzatokat, és mindenképpen törekszik arra, hogy a közönségnek a legújabb, fiatalosan dinamikus magyar jazz alkotásokat is bemutassa” – hangsúlyozta Esztergályos Máté.

Szakcsi Rádió – a magyar jazz rádiója – elérhető a szakcsiradio.hu oldalon, a mobilalkalmazáson, vagy Spotify-on a nap 24 órájában.