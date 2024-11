Először jelenik meg magyarul Charles Bukowski A hétköznapi őrület meséi című novelláskötete – közölte a kötet fordítója, Pritz Péter.

A 20. századi amerikai irodalom kiemelkedő alakjának eredetileg 1983-ban kiadott novelláskötete a Troubadour Books Kiadó és a Vörösbegy Könyvek gondozásában jelenik meg, a péntektől kapható könyv az idén tavasszal kiadott A város legszebb nője folytatása.

A harminc éve elhunyt, Magyarországon is rendkívül népszerű, elsősorban regényíróként ismert, de verseket is író Charles Bukowski új kötetének írásai eredetileg 1972-ben jelentek meg a City Lights kiadónál, akkor még Erections, Ejaculations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness címen.

A gyűjteményt később kettébontottak, a két könyvet külön 1983-ban adták ki, a második kötet a most megjelenő A hétköznapi őrület meséi (Tales of Ordinary Madness).

A novelláskötetben Bukowski életének legvadabb, legmegrázóbb, legelképesztőbb, leghumorosabb, legabszurdabb, legszürreálisabb és legtársadalomkritikusabb írásai szerepelnek,

amelyek egyszerre rántanak le minket a porba és emelnek fel az egekbe – áll a közleményben.

„Bukowski zsenialitása abban rejlett, hogy egyszerű, de formabontó stílusban, mindenki számára közérthető nyelven volt képes megírni sűrű élete történéseit. Ezért fedezik fel maguknak újabb és újabb generációk, legutóbb a mai huszonévesek” – mondta Pritz Péter, a kötet fordítója korábban az MTI-nek.

Az 1994-ben elhunyt Charles Bukowski huszonéves korától rendszeresen írt, első novellája már 1944-ben megjelent, de utána folyamatosan visszautasították.

Arra egészen 1969-ig kellett várnia, hogy bekerüljön az amerikai irodalmi köztudatba, akkor jelent meg két kötete és verseit beválogatták egy antológiába is. Addig alkalmi, sokszor fizikai munkákból élt, hosszú éveken át dolgozott például a Los Angeles-i postán – ezeket az éveket örökítette meg Posta című regényében.

Bukowski a hetvenes években sorra publikálta regényeit, megalkotva bennük alteregóját, Henry Chinaskit,

aki leginkább iszik, nőzik, lóversenyre jár, klasszikus zenét hallgat egyedül, és – akárcsak az író – illúzióktól mentesen szemléli a körülötte kavargó nyomorúságos világot. Bukowski stílusát minden művében alapvető közvetlenség, nyílt szókimondás, kíméletlen őszinteség és fanyar humor jellemzi.

Bár a magyar olvasók elsősorban prózaíróként ismerik Bukowskit (regényei A Ponyva, a Posta, a Nők, a Tótumfaktum, a Hollywood, A kezdő), több mint ezer verset írt, ezek egy része Macskák címmel 2017-ben jelent meg magyarul.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: GettyImage)