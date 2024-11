A világhírű Oscar-díjas rendezővel, Costa-Gavrasszal készített interjút az M5 csatorna  

„Meg kell próbálni felülemelkedni az átlagoson és a közönségesen, hogy a mozi egyfajta példaként szolgáljon a nézőnek!” – nyilatkozta az M5 stábjának Costa-Gavras, aki idén a Budapesti Klasszikus Film Maratonra érkezett hazánkba, amelyen az 1989-ben Magyarországon forgatott, a Zenedoboz című filmjét vetítették. A történelmi filmdráma forgatókönyvét a magyar származású Joe Eszterhas írta, az interjúból pedig az is kiderül, hogy saját története alapján.

Az M5 kulturális csatornának a filmvetítés apropóján adott interjújában szóba kerül még hitvallása a néző és a mozi kapcsolatáról is: „Nem azt várom, hogy a film hatására radikálisan megváltozzanak az emberek, csak azt várom, hogy gondolkodjanak el egy kicsit. Nagyon nagy siker, ha ezt el tudjuk érni egy filmmel.” Beszél továbbá nagy találkozásokról, felidézve Nelson Mandelát, a rendezői felelősségről és arról, hogy nem rég fejezte be legújabb, halálról szóló filmjét: „Nem csak az élet, de a halál minőségén is el kell gondolkodni. Meg kell tanulnunk jól meghalni.”

Costa-Gavras Görögországban született, de 19 éves korától Franciaországban élt, itt tanulta meg a filmezést, miután felfedezte, hogy a moziban is lehet beszélni az életről, lehet mesélni a többi emberről. 1965-ben óriási siker lett első filmje, a Tökéletes bűntény, a nemzetközi ismertséget pedig az igaz történeten alapuló Z, avagy egy politikai gyilkosság anatómiája hozta meg számára, amellyel 1969-ben megnyerte a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat. Ezért a filmjéért tartják a politikai thriller műfajteremtőjének: ő maga úgy gondolja, elsősorban nem politikai filmeket csinál, miközben azt is vallja, hogy valójában minden film politikai. Az Eltűntnek nyilvánítva című filmjéért kapta meg második Oscar-díját 1982-ben a legjobb adaptált fogatókönyv kategóriában.

A Costa-Gavrasszal készült interjú november 8-án 21 órától kerül először adásba az M5 kulturális csatornán, amelyen ezt követően Görögország, 2015 című filmjét láthatják a nézők.