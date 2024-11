Kedves hangszeréből komoly gyűjteménye van Mikó Istvánnak

Iskoláskorában gyökerezik Mikó István zene iránti rajongása, tudhatták meg a Családi kör nézői az érdemes és kiváló művésztől. Tanulmányainak köszönhetően több hangszeren is megtanult játszani, az egyik olyannyira a kedvence lett, hogy több tucattal gyűjtött össze belőle.

Amikor ideje engedi kikapcsolódásként szívesen olvas és hallgat zenét Mikó István. A Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, zeneszerző, érdemes és kiváló művész a Duna Családi kör című műsorának vendégeként árulta el, hogy zenei mindenevő, és vezetés, olvasás közben is mindig szól nála a muzsika. Ennek gyökerei iskolás korára nyúlnak vissza: zenei általánosba járt.

Több ismert zeneszerzővel találkozhatott az iskolában, többek között a 20. század zenei életének egyik legmeghatározóbb zeneszerző, zongoraművészével, Dmitrij Sosztakoviccsal, Pablo Casals spanyol csellóvirtuózzal, vagy az amerikai Yehudi Menuhin hegedűművész, karmesterrel. Ennek az oktatási intézménynek köszönheti azt is, hogy egy lemezen hallható Bilicsi Tivadarral, Sennyei Verával, Záray Mártával és Vámosi Jánossal.

„Énekelni tudó gyerekeket kerestek a »Tavasz, nyár ősz« című dalhoz, ahol mindegyik évszakot más korúak adtak elő. Erre választottak ki engem is, és bár nem egyszerre volt a felvétel, mégis egy kiadványban vagyok hallható velük” – mesélte a Családi kör vendégeként.

A zenei oktatás – a Kodály-módszer – később pályafutása elején is fontos szerepet játszott, hiszen megzenésített verseket írt és a Kaláka együttes alapítói között is megtalálható a színművész, hangszerek iránti lelkesedése pedig máig fontos szerepet játszik életében.

„A hegedű volt az alaphangszerem, zongorázni is kellett tanulnunk, de bevallom, abban nem voltam jó, viszont a furulya olyannyira megmaradt, hogy ha nincs otthon negyven különböző darab ebből a hangszerből, akkor egy sem” – árulta el, hozzátéve azt is, hogy ezen kívül gadulka és több pengetős hangszere is van, a többi között mandolin és gitár.

A kiemelt képen: Mikó István színművész a Hogy volt!? című tv-műsor felvételén (Fotó: MTVA/ Zih Zsolt)