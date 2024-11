Elhunyt 91 évesen Quincy Jones amerikai zenei producer

Elhunyt 91 éves korában Los Angeles-i otthonában Quincy Jones, akinek óriási zenei öröksége Michael Jackson Thriller albumának produceri munkáitól a díjnyertes film- és televíziós zenék komponálásán át a Frank Sinatrával, Ray Charlesszal és több száz további előadóművésszel való közös munkát ölel fel.

A zenész, zenekarvezető, producer, zeneszerző halálhírét családja közleményben jelentette be.

1933-ban, Chicagóban született, 13 éves korától már klubokban játszott dzsesszt, popzenét és rhythm-and-bluest, és 14 évesen Seattle-ben ismerkedett össze Ray Charlesszal, aki hangszerelésre és zeneszerzésre tanította, de a trombitás Clark Terry is a mentorai közé tartozott.

BREAKING: Quincy Jones, the multi-talented music titan, has died at 91. https://t.co/LV3wW18xO4 pic.twitter.com/sXMKTMnD8a — ABC News (@ABC) November 4, 2024

Jones az elsők közé tartozott, akik afroamerikaiként a hollywoodi szórakoztatóipar csúcsára jutottak és rendkívüli zenei katalógust gyűjtött össze. 1971-ben Jones lett az első afroamerikai, akit az Oscar-gála zenei rendezésével bíztak meg. Elnökök és külföldi vezetők, filmsztárok és zenészek mutatkoztak társaságában. Együtt turnézott Count Basie-vel és Lionel Hamptonnal, lemezeket készített Sinatrának és Ella Fitzgeraldnak, ő szerezte a Gyökerek és az öt Oscarral díjazott Forró éjszakában filmzenéjét, megszervezte Bill Clinton elnök első beiktatási ünnepségét, és dolgozott a világsztárokkal a We Are the World című lemez 1985-ös felvételén.

Michael Jacksonnal közös produkciói, az Off the Wall, a Thriller és a Bad átütő változást hoztak az amerikai popzenében, és globális sikerek lettek. Az 1982-ben megjelent Thriller mintegy 70 millió példányban kelt el.

„Ha egy album nem megy jól, mindenki arról beszél, hogy a producerek hibája volt; tehát ha jól megy, akkor az a te hibád is kell, hogy legyen” – mondta Jones 2016-ban, a Kongresszusi Könyvtárnak adott interjújában.

2001-ben megjelent Q című, bestsellerré vált memoárjában 18 oldalon át sorolta fel a kitüntetéseit és díjait. Több mint két tucatnyi Grammy-díjat, tiszteletbeli Oscar-díjat és Emmy-díjat is kapott. Átvehette a francia Becsületrendet, az olasz Rudolph Valentino-díjat és a Kennedy Kulturális Központ elismerését is az amerikai kultúrához való hozzájárulásáért.

Saját produkciós céget alapított Qwest néven és ő indította a Vibe magazint a hiphop zenei élet bemutatására, de számos alapítvány és humanitárius projekt is fűződik a nevéhez.

1990-ben Listen Up: The Lives of Quincy Jones címmel készült róla dokumentumfilm, 2018-ban pedig lánya, Rashida Jones forgatott róla dokumentumfilmet.

Jones háromszor nősült, első felesége Jeri Caldwell, második felesége, Ulla Andersson svéd modell, harmadik felesége, Peggy Lipton színésznő volt. Házasságaiból öt gyermeke született, köztük a színésznő Rashida Jones. Házasságon kívül pedig még két gyermeke született, egyikük a színésznő Nastassja Kinskitől.