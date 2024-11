Nagy Enikő máig küzd, hogy elfogadja férje halálát

Mindenszentek napján az elmúlás témáját járta körbe vendégeivel Dióssy Klári a Ridikülben. A meghívottak között volt Nagy Enikő színésznő – Jantyik Csaba színész, rendező özvegye –, aki arról beszélt, hogyan igyekszik megbirkózni az őt ért fájdalommal.

Május közepén hosszú betegség után, 59 éves korában elhunyt Jantyik Csaba, a Budapesti Operettszínház társulatának tagja. Feleségének és pályatársának, Nagy Enikőnek nemcsak a szeretett társa elvesztésével járó lelki terhet kellett elszenvednie, több rokonától is végső búcsút kellett vennie az elmúlt időszakban. A gyász elviselhetetlenségéről a Duna Ridikül című műsorában vallott.

„Egy évig tartó reménykedés és küzdelem volt. Pont az első műtétjének az évfordulóján hagyott itt minket. Az édesapját korábban veszítettük el, az édesanyja viszont akkor még élt, de szerintem ennek a veszteségnek lett az áldozata. (…) Még abban a stádiumban vagyok, hogy semmilyen szép emlék nem vigasztal” – kezdte Nagy Enikő. Hozzátette, férje sosem volt beteges, de egy rosszindulatú daganatos betegség miatt egyik pillanatról a másikra leromlott az egészségi állapota, és csak az orvosok által felügyelt, rendszeres kórházi kezelés jelenthetett számukra reményt.

„Nagy segítség volt nekem, hogy – bár mindig is tartott a kórházaktól és az orvosoktól – mindvégig fegyelmezetten, a gyógyulás vágyával vetette alá magát a terápiának” – hangsúlyozta a színésznő, aki bízik benne, hogy idővel a fájdalom helyett az elfogadás útjára tud lépni és boldog emlékeket tud majd felidézni, amikor eszébe jut a férje. Kijelentette, ha a gyászból egyedül nem sikerül felépülnie, nem zárkózik el pszichológus szakember segítségétől sem, és sorstársainak is ezt javasolja. A teljes adás újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

