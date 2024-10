Újra színpadra lép a rákkal gladiátorként megküzdő Reviczky Gábor

Ismét vállal színházi fellépéseket Reviczky Gábor, akit szombaton a Valahol Európában című musicalben láthat-hallhat újra a közönség.

A Magyar Színház örömmel jelenti be, hogy Reviczky Gábor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, újra színpadra lép – olvasható a teátrum közösségi oldalán.

A hirado.hu is beszámolt róla, hogy a művésznél 2022-ben diagnosztizálták a daganatos megbetegedést, eleinte visszautasította a kemoterápiát, de később, amikor kiderült, hogy áttétek is kialakultak a szervezetében, vállalta a súlyos mellékhatásokkal járó kezeléseket.

„Elmentem PET CT-re, azokon a lemezeken már a vak is látja, hogy hányféle rákom van. Három bordámon voltak zöld foltok, nyaki nyirokmirigyrák, a prosztata környéki nyirokmirigyrák és a gerincem tövében csontrák. A csontráktól nincs borzalmasabb, nem akarok üvöltve meghalni, vállaltam a kemót. Az első három olyan volt, mintha vitamininjekciót kaptam volna. A negyediknél és az ötödiknél kicsit rosszul voltam, a hatodik után olyan beteg lettem, mint még soha. Nem tudtam autót vezetni, elájultam a teraszon, nem tudtam felállni, kézzel kellett segítenem, hogy egyáltalán föl tudják állni. Most kaptam olyan orosz gyógyszereket, amelyektől már elég jól mozgok” – vallott még tavasszal a rákkezelés mellékhatásairól a színész a hirado.hu-nak adott interjúban, amelyben azt is elárulta, elsősorban

erős akaratának köszönheti, hogy túlélte ezt a sok szenvedéssel járó időszakot, és annak, hogy nem volt betegségtudata.

„Nem vettem tudomást a betegségemről… Én már képzelt beteg is voltam” – hangsúlyozta korábban portálunknak a 75 éves Reviczky Gábor, aki a filmforgatás mellett most ismét vállal színházi fellépéseket.

A nemzet művészét november 2-án a Valahol Európában című musicalben láthatja újra a nagyérdemű játszani.

Kiemelt kép: Reviczky Gábor, a nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, az MMA rendes tagja a Pesti Vígadóban 2021. október 22-én (Fotó: MTI/Cseke Csilla)